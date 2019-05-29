Александр Лукашенко о ЕАЭС: не замечать лицом к лицу нас уже не удаётся

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в саммите глав государств Евразийского экономического союза. Встреча прошла в столице Казахстана Нур-Султане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Саммит ЕАЭС: какие темы будут обсуждать политики Во время своего выступления Александр Лукашенко подчеркнул, что пять лет назад был сделан действительно решительный шаг.

Сегодня главное сохранить достигнутое и приумножить. Тем более свою эффективность, несмотря на молодой возраст, союз доказал. Из года в год растет уровень взаимной торговли. Также удалось погасить инфляционные риски и взять под контроль занятость населения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Безусловно, ЕАЭС еще слишком молод. Однако он уже доказал свою эффективность и самостоятельность, обеспечив нашим странам дополнительный источник экономического роста, позволяющий противодействовать негативным тенденциям в мире. И этот потенциал не просто далеко не исчерпан, ему вообще не положено начало, если можно так выразиться. Впереди огромные перспективы.

Государства-участники союза все больше синхронизируют процессы своего развития, постепенно сближая позиции в проведении согласованной макроэкономической политики. Нам нужно использовать такой опыт, в том числе в целях формирования общих отраслевых стратегий в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и других сферах.

Евразийский экономический союз имеет авторитет на мировой арене. Порой мы часто слышим, читаем, да и сами говорим о том, что с нами якобы не хотят сотрудничать. Просто завидуют, где-то боятся. Это конкуренция, и это естественно. Но не замечать лицом к лицу нас уже не удается.

Продолжается диалог с другими государствами, региональными объединениями и международными структурами. Укрепляется позитивное восприятие нашего союза как системообразующей организации экономической интеграции на Евразийском континенте. Повестка дня наполняется новыми направлениями для работы. Мы приступили к цифровой трансформации экономик, активизации трансграничных связей в реальном секторе, созданию механизмов реализации инновационных и инвестиционных проектов. Это все – важные и перспективные сегменты нашего сотрудничества.