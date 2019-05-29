Александр Лукашенко о ЕАЭС: не замечать лицом к лицу нас уже не удаётся
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в саммите глав государств Евразийского экономического союза. Встреча прошла в столице Казахстана Нур-Султане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Саммит ЕАЭС: какие темы будут обсуждать политики
Во время своего выступления Александр Лукашенко подчеркнул, что пять лет назад был сделан действительно решительный шаг.
Сегодня главное сохранить достигнутое и приумножить. Тем более свою эффективность, несмотря на молодой возраст, союз доказал. Из года в год растет уровень взаимной торговли. Также удалось погасить инфляционные риски и взять под контроль занятость населения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Безусловно, ЕАЭС еще слишком молод. Однако он уже доказал свою эффективность и самостоятельность, обеспечив нашим странам дополнительный источник экономического роста, позволяющий противодействовать негативным тенденциям в мире. И этот потенциал не просто далеко не исчерпан, ему вообще не положено начало, если можно так выразиться. Впереди огромные перспективы.
Государства-участники союза все больше синхронизируют процессы своего развития, постепенно сближая позиции в проведении согласованной макроэкономической политики. Нам нужно использовать такой опыт, в том числе в целях формирования общих отраслевых стратегий в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и других сферах.
Евразийский экономический союз имеет авторитет на мировой арене. Порой мы часто слышим, читаем, да и сами говорим о том, что с нами якобы не хотят сотрудничать. Просто завидуют, где-то боятся. Это конкуренция, и это естественно. Но не замечать лицом к лицу нас уже не удается.
Продолжается диалог с другими государствами, региональными объединениями и международными структурами. Укрепляется позитивное восприятие нашего союза как системообразующей организации экономической интеграции на Евразийском континенте. Повестка дня наполняется новыми направлениями для работы. Мы приступили к цифровой трансформации экономик, активизации трансграничных связей в реальном секторе, созданию механизмов реализации инновационных и инвестиционных проектов. Это все – важные и перспективные сегменты нашего сотрудничества.
При этом Александр Лукашенко уверен, что приоритетом для участников ЕАЭС должно оставаться качественное выполнение уже имеющихся договоренностей по формированию единых рынков, обеспечению свободы движения капиталов, товаров, работ и услуг. Глава белорусского государства особо отметил, что каждый – от глав государств до экспертов – должен четко понимать, что в ЕАЭС строится именно единый рынок и общее пространство.