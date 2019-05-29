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Александр Лукашенко о ЕАЭС: не замечать лицом к лицу нас уже не удаётся

29 мая 2019 11:23
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в саммите глав государств Евразийского экономического союза. Встреча прошла в столице Казахстана Нур-Султане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит ЕАЭС: какие темы будут обсуждать политики

Во время своего выступления Александр Лукашенко подчеркнул, что пять лет назад был сделан действительно решительный шаг.

Александр Лукашенко о ЕАЭС: не замечать лицом к лицу нас уже не удаётся-1

Сегодня главное сохранить достигнутое и приумножить. Тем более свою эффективность, несмотря на молодой возраст, союз доказал. Из года в год растет уровень взаимной торговли. Также удалось погасить инфляционные риски и взять под контроль занятость населения.

Александр Лукашенко о ЕАЭС: не замечать лицом к лицу нас уже не удаётся-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Безусловно, ЕАЭС еще слишком молод. Однако он уже доказал свою эффективность и самостоятельность, обеспечив нашим странам дополнительный источник экономического роста, позволяющий противодействовать негативным тенденциям в мире. И этот потенциал не просто далеко не исчерпан, ему вообще не положено начало, если можно так выразиться. Впереди огромные перспективы.

Александр Лукашенко о ЕАЭС: не замечать лицом к лицу нас уже не удаётся-7

Государства-участники союза все больше синхронизируют процессы своего развития, постепенно сближая позиции в проведении согласованной макроэкономической политики. Нам нужно использовать такой опыт, в том числе в целях формирования общих отраслевых стратегий в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и других сферах.

Александр Лукашенко о ЕАЭС: не замечать лицом к лицу нас уже не удаётся-10

Евразийский экономический союз имеет авторитет на мировой арене. Порой мы часто слышим, читаем, да и сами говорим о том, что с нами якобы не хотят сотрудничать. Просто завидуют, где-то боятся. Это конкуренция, и это естественно. Но не замечать лицом к лицу нас уже не удается.

Александр Лукашенко о ЕАЭС: не замечать лицом к лицу нас уже не удаётся-13

Продолжается диалог с другими государствами, региональными объединениями и международными структурами. Укрепляется позитивное восприятие нашего союза как системообразующей организации экономической интеграции на Евразийском континенте. Повестка дня наполняется новыми направлениями для работы. Мы приступили к цифровой трансформации экономик, активизации трансграничных связей в реальном секторе, созданию механизмов реализации инновационных и инвестиционных проектов. Это все – важные и перспективные сегменты нашего сотрудничества.

Александр Лукашенко о ЕАЭС: не замечать лицом к лицу нас уже не удаётся-16

При этом Александр Лукашенко уверен, что приоритетом для участников ЕАЭС должно оставаться качественное выполнение уже имеющихся договоренностей по формированию единых рынков, обеспечению свободы движения капиталов, товаров, работ и услуг. Глава белорусского государства особо отметил, что каждый – от глав государств до экспертов – должен четко понимать, что в ЕАЭС строится именно единый рынок и общее пространство.

Александр Лукашенко о ЕАЭС: не замечать лицом к лицу нас уже не удаётся-19

# ЕАЭС # Александр Лукашенко # Фотофакт

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