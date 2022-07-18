«Зябликами оказались мы». Как наладить работу в пабликах и чатах и почему важно сделать это вовремя?

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Кирилл Казаков, СТВ:

Аня, вы ведь тоже собирали свои автопробеги через паблики? Анна Харута, заместитель председателя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Конечно, это были Telegram-каналы.

Кирилл Казаков:

То есть фактически вы воспользовались той же самой ситуацией. А вот у меня вопрос такой: у нас в 2023 году уже выборы в местные советы. И мы начинаем думать, каким образом нам, общественным, государственным, прогосударственным организациям на эти паблики воздействовать? Не все они экстремистские, не все они запрещены. Представим, в моем подъезде есть паблик, который обсуждает уборку лестничных площадок, вывоз мусора, ту же самую кошку, пропавшую с девятого этажа. А потом резко вдруг начинает рассказывать: а давайте мы выйдем к соседнему магазину и флаги развернем. Как нам со всеми нашими большими организациями, с кучей членов, которые там состоят, влезть в эти паблики и начать формировать свою повестку? Анна Харута:

Послушайте, прям влазить в какие-то паблики нам не стоит. Нам нужно предлагать нормальную здоровую альтернативу. Воспринимайте их как конкурентов. Кирилл Казаков:

Вы же не создадите в моем подъезде параллельный паблик?

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

В каждом таком паблике есть Кирилл Владимирович или еще кто-то из нас, член БСЖ, «Белой Руси». Паблики же не закрытые. Чем больше будет таких активных членов, чем больше наших людей будет активно везде… Кирилл Казаков:

А как их побудить? Ольга Александровна, мы с вами прошли август 2020-го, работаем. Ольга Шпилевская:

Побудить к чему? Кирилл Казаков:

Есть член «Белой Руси» или БРСМ. И вот он в этом паблике просто не реагирует – «А зачем?» Как инициативу породить?

Анна Харута:

Там собираются, ищут какую-то брошенную кошку или помогают пристроить котят. Предложите, выступите, скажите: а у нас тут целый проект есть в БРСМ или в БСЖ, который занимается спасением животных. Привлеките их туда. Если мы говорим об уборке помещений, территорий, ландшафтном дизайне, мы тоже можем предложить какую-то альтернативу, где они могут реализовать себя. И не только в своем дворе, а пойти дальше. То есть это тоже одна из основных задач нашего объединения, то что мы даем возможность людям реализовать свои инициативы. И мы не говорим о финансах даже. Мы говорим, что рассказываем алгоритм, как и куда им надо пойти, как реализовать свою идею.