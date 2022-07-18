«Зябликами оказались мы». Как наладить работу в пабликах и чатах и почему важно сделать это вовремя?
Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Аня, вы ведь тоже собирали свои автопробеги через паблики?
Анна Харута, заместитель председателя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:
Конечно, это были Telegram-каналы.
Кирилл Казаков:
То есть фактически вы воспользовались той же самой ситуацией. А вот у меня вопрос такой: у нас в 2023 году уже выборы в местные советы. И мы начинаем думать, каким образом нам, общественным, государственным, прогосударственным организациям на эти паблики воздействовать? Не все они экстремистские, не все они запрещены. Представим, в моем подъезде есть паблик, который обсуждает уборку лестничных площадок, вывоз мусора, ту же самую кошку, пропавшую с девятого этажа. А потом резко вдруг начинает рассказывать: а давайте мы выйдем к соседнему магазину и флаги развернем. Как нам со всеми нашими большими организациями, с кучей членов, которые там состоят, влезть в эти паблики и начать формировать свою повестку?
Анна Харута:
Послушайте, прям влазить в какие-то паблики нам не стоит. Нам нужно предлагать нормальную здоровую альтернативу. Воспринимайте их как конкурентов.
Кирилл Казаков:
Вы же не создадите в моем подъезде параллельный паблик?
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
В каждом таком паблике есть Кирилл Владимирович или еще кто-то из нас, член БСЖ, «Белой Руси». Паблики же не закрытые. Чем больше будет таких активных членов, чем больше наших людей будет активно везде…
Кирилл Казаков:
А как их побудить? Ольга Александровна, мы с вами прошли август 2020-го, работаем.
Ольга Шпилевская:
Побудить к чему?
Кирилл Казаков:
Есть член «Белой Руси» или БРСМ. И вот он в этом паблике просто не реагирует – «А зачем?» Как инициативу породить?
Анна Харута:
Там собираются, ищут какую-то брошенную кошку или помогают пристроить котят. Предложите, выступите, скажите: а у нас тут целый проект есть в БРСМ или в БСЖ, который занимается спасением животных. Привлеките их туда. Если мы говорим об уборке помещений, территорий, ландшафтном дизайне, мы тоже можем предложить какую-то альтернативу, где они могут реализовать себя. И не только в своем дворе, а пойти дальше. То есть это тоже одна из основных задач нашего объединения, то что мы даем возможность людям реализовать свои инициативы. И мы не говорим о финансах даже. Мы говорим, что рассказываем алгоритм, как и куда им надо пойти, как реализовать свою идею.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания:
Эта работа должна делаться не тогда, когда подгорает, она должна быть постоянной и системной.
Кирилл Казаков:
Потому что «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – замечательная организация. Она 10 лет существовала, мы как журналисты ездили, снимали, зябликов берегли. А оказывается, что зябликами оказались мы.
Марина Ленчевская:
А к ним пришли потом «зяблики», которые настроили деструктивно.
Ольга Шпилевская:
Члены общественных организаций должны понимать, мы должны настроить работу так, чтобы люди понимали, что мы их слышим, их инициативы мы берем и поддерживаем. Он должен понимать, что если он начнет выступать в этом чате, то мы его поддержим тут же большой нашей силой и сделаем что-то, что пойдет на пользу государству и обществу.
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