Председатель «Белой Руси»: игнорировать позицию человека, группы людей, никто не может, не хочет и не собирается

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Кирилл Казаков, СТВ:

В современном мире партии, общественные объединения отходят на второй план. Так называемые паблики, объединенные некими технологическими сетями, приобретают форму общества. И они больше заточены друг на друга, чем некие организации. Мы, может, и это каким-то образом в закон интегрируем?

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания:

Ну, как идею рассмотрим, но вообще, я не считаю, что отживают общественные объединения. Всегда должна быть такая форма, через которую любой гражданин Республики Беларусь может донести свою мысль. Если это женщина, то через БСЖ, ведь мы тоже очень разносторонние. Алена Сырова, СТВ:

Получается, чтобы быть в гражданском обществе, нужно состоять в одном из общественных объединений. Марина Ленчевская:

Не обязательно, нет. Гражданские общества просто будут представлять интересы гражданского общества. Любой гражданин в зависимости от ориентированности гражданского объединения сможет свои запросы через это гражданское объединение реализовать. Кирилл Казаков:

Люди, которые не состоят в «Белой Руси», но с инициативой к вам приходят, вы рассматриваете их наравне с теми людьми, которые в организацию входят?