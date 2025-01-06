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Новости по тегу #Общественные объединения Беларуси

В Московском районе Минска прошла масштабная медиа-акция «Время выбрало нас»
06 января 2025 08:24

В Московском районе Минска прошла масштабная медиа-акция «Время выбрало нас»

В Минске прошло заседание штаба патриотических сил – какие вопросы на повестке?
27 декабря 2024 13:42

В Минске прошло заседание штаба патриотических сил – какие вопросы на повестке?

В Минске прошла церемония чествования общественного актива
24 декабря 2024 19:09

В Минске прошла церемония чествования общественного актива

Какую роль играет отец в жизни ребёнка? Рассказал учредитель «Гильдии отцов»
24 июля 2024 10:30

Какую роль играет отец в жизни ребёнка? Рассказал учредитель «Гильдии отцов»

«Здесь все люди объединены одной целью». Акция «Символ Единства» прошла в Могилёве
08 сентября 2023 19:09

«Здесь все люди объединены одной целью». Акция «Символ Единства» прошла в Могилёве

«Белорусское общество стало более сплочённым». Что обсуждали на форуме «Беларусь адзіная» в Светлогорске?
08 сентября 2023 17:03

«Белорусское общество стало более сплочённым». Что обсуждали на форуме «Беларусь адзіная» в Светлогорске?

Олимпийская чемпионка Антонина Кошель стала председателем объединения ветеранов спорта
23 марта 2023 20:01

Олимпийская чемпионка Антонина Кошель стала председателем объединения ветеранов спорта

Большой вклад в национальное развитие. «Белорусское общество «Знание» отмечает 75 лет со дня основания
26 декабря 2022 15:44

Большой вклад в национальное развитие. «Белорусское общество «Знание» отмечает 75 лет со дня основания

Не для хобби, а чтобы выпускать пар. Каких организаций не хватает в Беларуси?
18 июля 2022 19:31

Не для хобби, а чтобы выпускать пар. Каких организаций не хватает в Беларуси?

«Есть Президент, есть мы и всё». Как контролировать небольшие общественные организации?
18 июля 2022 19:13

«Есть Президент, есть мы и всё». Как контролировать небольшие общественные организации?

«К нам может прийти коммунист, к нам может прийти монархист. К нам пришёл Гайдукевич». Рассказываем про движение «Спектр»
18 июля 2022 19:01

«К нам может прийти коммунист, к нам может прийти монархист. К нам пришёл Гайдукевич». Рассказываем про движение «Спектр»

«Зябликами оказались мы». Как наладить работу в пабликах и чатах и почему важно сделать это вовремя?
18 июля 2022 18:57

«Зябликами оказались мы». Как наладить работу в пабликах и чатах и почему важно сделать это вовремя?