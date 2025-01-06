Новости по тегу #Общественные объединения Беларуси

Участников встречи заряжали праздничным настроением: в программе творческие номера и подвижные игры. Также для них провели викторину на знание избирательного законодательства и знаковых этапов в суверенной истории.
Остается чуть менее месяца до выборов Президента Беларуси и сегодня важно консолидироваться гражданскому обществу и вместе выступать против провокаций извне.
Около 100 горожан отмечены наградами Мингорисполкома по итогам 2024 года.
11 октября 2026 17:10
11 октября 2026 17:00
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11 октября 2026 14:55