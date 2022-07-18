Авдонин: «Современная технология управления обществом не предусматривает наличия каких-либо партий»

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

Глава государства на одном из недавних мероприятий очень четко сформулировал, почему в августе 2020 года произошло то, что произошло. И, наверное, события, из которых мы должны сделать главный вывод.

Алена Сырова:

Алексей, если мы действительно видели, что назревает запрос, что люди все чаще хотят (я не говорю уже об участии в политической жизни страны) элементарно что-то сделать вместе. Все-таки это белорусская потребность – талакой. Кирилл Казаков, СТВ:

Ну собак защищать, кошек, птичек, кого угодно.

Алена Сырова:

Но милосердие и добросердечность – это в принципе наши качества. Если мы сейчас вполне успешно видим, как человек и государство могут взаимодействовать в этом поле, если мы смогли договориться и дать друг другу возможности, увидеть все эти плюсы. Почему мы не могли этого сделать раньше? Что мешало?