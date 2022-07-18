Авдонин: «Современная технология управления обществом не предусматривает наличия каких-либо партий»
Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Глава государства на одном из недавних мероприятий очень четко сформулировал, почему в августе 2020 года произошло то, что произошло. И, наверное, события, из которых мы должны сделать главный вывод.
Алена Сырова:
Алексей, если мы действительно видели, что назревает запрос, что люди все чаще хотят (я не говорю уже об участии в политической жизни страны) элементарно что-то сделать вместе. Все-таки это белорусская потребность – талакой.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ну собак защищать, кошек, птичек, кого угодно.
Алена Сырова:
Но милосердие и добросердечность – это в принципе наши качества. Если мы сейчас вполне успешно видим, как человек и государство могут взаимодействовать в этом поле, если мы смогли договориться и дать друг другу возможности, увидеть все эти плюсы. Почему мы не могли этого сделать раньше? Что мешало?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
В первую очередь, ничего не мешало, мы прекрасно понимали, что на этом поле, на общественном поле есть организации утвержденные, зарегистрированные, а есть такие паблики, как их называли. Которые, в принципе, занимались теми нишами, которыми никто не хотел заниматься. Как вы правильно сказали, защитой животных, растений, еще какой-нибудь проблематикой. Но оказалось, что именно на основе группировки аудитории на такие группы в последующем очень легко эту группу поменять с простой гуманитарной тематики на политическую тематику. Это точно также было во время выборов Трампа. Все увлекались котиками, а потом раз – все резко начали двигаться за администратором, который поддерживал Трампа. Это политические технологии. Здесь важно отметить, что сейчас современная технология управления обществом не предусматривает наличия каких-либо партий или общественных организаций. Потому что есть технологический вектор и технологические возможности, вспомните все соцсети, Telegram-каналы, паблики, мессенджеры – они позволяют агрегировать разную аудиторию по тем или иным запросам. И управлять ею, независимо от наличия той или иной структуры. И это наши оппоненты очень хорошо понимают. Такие технологии они абсорбировали лет 10 уже. Когда мы говорим про работу наших общественных организаций, про работу партий на постсоветском пространстве, мы должны понимать, что наши такие юридически зарегистрированные структуры вступают в конкурентную борьбу с такими пабликами, технологическими пабликами.
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