«2020 год показал, наверное, все уязвимые места». Александр Лукьянов рассказал, что изменилось в БРСМ

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ: Если мы говорим о том, что критиковать самих себя, но идти дальше, какие выводы сделали вы и как изменилась ваша работа, вашей организации за последнее время? Но мне кажется, что БРСМ как-то стал так позвучнее, поярче.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи: Спасибо за оценку. Конечно, 2020 год показал, наверное, все уязвимые места. Более того, на одном из последних пленумов нашей организации мы приводили яркий тезис нашего Президента, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, что 2020 год был таким стресс-тестом, второго такого наша может и не выдержать. В связи с этим, конечно, переоценку и направлений, и деятельности, форм и методов работы, и просто активной артикуляции, в том числе и своей гражданской позиции – они должны быть более четкими.

Александр Лукьянов:

Мне хочется привести в пример еще последние мероприятия, которые прошли на территории фестивального Витебска. Буквально вчера закрылся «Славянский базар». Какие были в этом году Дни молодежи? Тысячи молодых людей вышли на улицы под государственными флагами, под флагами организации БРСМ, с нашими общественниками, с патриотами Беларуси, с другими общественными объединениями. И знаете, на минутку, когда я шел по проспекту, вспомнился 2020 год. Думаю: как не хватало нам более частых таких мероприятий тогда. Обычный марш, посвященный Дням молодежи. Но вместе с тем это яркая демонстрация присутствия прогосударственных молодых людей, которые настроены на созидание. И те мероприятия, которые были направлены на раскрытие творческого потенциала, на раскрытие спортивного и научного потенциала, объединили не только нашу молодежь. Ведь к нам приехал в этом году на «Славянский базар» и форум стран СНГ: Узбекистан, Россия, Азербайджан. Коллеги приехали, посмотрели нашу страну и просто с удивлением вдохновились: насколько сплоченная-то сейчас молодежь стала.

Надо еще отдать должное нашей молодежи, которая тоже, наверное, переоценила. И сейчас, глядя на соседнюю Украину, глядя на Казахстан в начале года, понимает, какая цена этим ошибкам, когда можно повестись, на молодежном сленге говоря, на повестку социальных сетей и Telegram-каналов. И в этом отношении хорошая работа проводится. В том числе и в этой студии, буквально на прошлой неделе.