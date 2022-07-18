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«Форум был великолепный». Как женщины в 2020-м смогли повернуть ситуацию на улицах?

18 июля 2022 16:37
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Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.   

«Форум был великолепный». Как женщины в 2020-м смогли повернуть ситуацию на улицах?-1

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
По поводу неповоротливости. Я хочу сказать, что все выступали вовремя в 2020 году. Вспомните 16 августа 2020 года. Огромный митинг на площади. Организовала «Белая Русь».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Как глоток свежего воздуха.  

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Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:  
Женский форум вообще стал поворотным моментом.  

Марина Ленчевская:  
17 сентября. Но это был красивый форум. И кстати, он был в противовес вот этому женскому движению. Женщины, которые с цветочками выходили по методичке Шарпа и позиционировали себя, что они идут по воле сердца. И Юля Артюх тогда замечательно на женском форуме, от души выступила. Мы, действительно, женщины – патриоты страны. Конструктивные, те, которые хотели созидать, а не разрушать, мы сказали 17 сентября 2020 года свое слово. Форум был великолепный, он тогда просто разлетелся по всем каналам. И международным в том числе, вспомните.  

«Форум был великолепный». Как женщины в 2020-м смогли повернуть ситуацию на улицах?-4

Алена Сырова, СТВ:  
Хорошо. Это было сделано уже постфактум.  

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# Общественные объединения Беларуси # общество # Марина Ленчевская # Кирилл Казаков # Ольга Шпилевская # Юлия Артюх # Алена Сырова # Фотофакт

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