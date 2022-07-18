«Форум был великолепный». Как женщины в 2020-м смогли повернуть ситуацию на улицах?

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

По поводу неповоротливости. Я хочу сказать, что все выступали вовремя в 2020 году. Вспомните 16 августа 2020 года. Огромный митинг на площади. Организовала «Белая Русь».

Кирилл Казаков, СТВ:

Как глоток свежего воздуха.

«Мы собрались и поехали» – почему «Патриоты Беларуси» первыми среагировали на ситуацию в 2020-м? Читайте здесь.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Женский форум вообще стал поворотным моментом.

Марина Ленчевская:

17 сентября. Но это был красивый форум. И кстати, он был в противовес вот этому женскому движению. Женщины, которые с цветочками выходили по методичке Шарпа и позиционировали себя, что они идут по воле сердца. И Юля Артюх тогда замечательно на женском форуме, от души выступила. Мы, действительно, женщины – патриоты страны. Конструктивные, те, которые хотели созидать, а не разрушать, мы сказали 17 сентября 2020 года свое слово. Форум был великолепный, он тогда просто разлетелся по всем каналам. И международным в том числе, вспомните.