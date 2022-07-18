Эмоции, которые не получает обычный ребёнок. Какие двери открываются для ребят-пионеров?

Алена Сырова, СТВ: Получается, что, по нашей общей логике, свой самый главный выбор должен сделать маленький белорус в семь лет. Понятное дело, что дети приходят домой, заряженные: мама, я хочу быть октябренком; мама, я хочу быть пионером! Больше чем детей, надо убедить их родителей.

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:

Конечно, поэтому мы в своей деятельности и разделяем всю работу на три сектора: работа с детьми; работа с педагогами, потому что структура пионерской организации полностью связана с учреждениями образования, и, конечно же, работа с родителями.

Алена Сырова:

Но ребенок должен понимать, как изменится его жизнь, когда он повяжет галстук и наденет значок. Относительно одноклассников, которые приняли другое решение, как изменится их жизнь?

Александра Гончарова:

Ну, конечно, просто будет предоставлена возможность более активно и ярко участвовать в нашей проектно-программной деятельности. Это и школа лидеров, и участие в наших образовательных проектах. И побывать на самых крупных республиканских мероприятиях. Как раз к 100-летию, в преддверии встречи с главой государства, у нас был, на мой взгляд, из современной истории самый крупный фестиваль, который носил название «Территория детства», куда приехали победители наших проектов и программ. Ребята, которые, может быть, никогда не были в столице, после встречи с главой государства, участия в праздниках еще побывали в наших музеях и, конечно, получили те эмоции, которые обычный ребенок, не участвуя в этой деятельности, не получил бы.

Читайте также:

Ольга Шпилевская: «У всех общественных организаций есть вес, есть сила»

Передать запрос чиновникам или сделать самим? Вот чем сейчас занимаются «Патриоты Беларуси»

Председатель БСЖ: «Любое общественное объединение должно быть живым организмом»