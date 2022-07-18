От пионера до депутата. Как работает социальный и кадровый лифт для детей?

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

Алексей, как вы считаете, а это достаточно ли? «Белая Русь» предлагает социальный лифт, кадровый лифт.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Знаете, перед тем, как обсуждать вот эту лифтовую систему от перехода к пионерии, к комсомолу, а потом к партии, надо вспомнить главный тезис – что такое пионер? Пионер – это будущий комсомолец. А комсомолец — это кто? Это первый помощник компартии среди молодежи. Правильно же? Кирилл Казаков, СТВ:

На этом его карьера заканчивается. Алексей Авдонин:

Когда мы обращаемся к сути всего этого построения, которое было в Советском Союзе, мы всегда должны понимать, что всей этой системой должна двигать одна идея. Эта идея сквозная. Пионерская организация, комсомольская и до партии или общественных организаций, других формирований. Но самое главное здесь какая идея? И она у нас есть, в отличие, к примеру, от России. Это любовь к Родине. И самое главное – любовь к своему белорусскому обществу. Вот эта идея и позволяет нам очень легко в действительности обеспечивать подъем молодежи здесь, в пионерских организациях. Плавный переход ее в комсомольское движение, БРСМ-движение и потом в другое движение, оно у нас разное. У нас нет такого – от БРСМ идите в «Белую Русь». Куда все идут? Как правило, все идут на службу государства либо в силовые структуры, либо в госструктуры. Но все понимают, что с БРСМ у них есть возможность встроиться в систему. Это важно.