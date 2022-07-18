От пионера до депутата. Как работает социальный и кадровый лифт для детей?
Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Алексей, как вы считаете, а это достаточно ли? «Белая Русь» предлагает социальный лифт, кадровый лифт.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Знаете, перед тем, как обсуждать вот эту лифтовую систему от перехода к пионерии, к комсомолу, а потом к партии, надо вспомнить главный тезис – что такое пионер? Пионер – это будущий комсомолец. А комсомолец — это кто? Это первый помощник компартии среди молодежи. Правильно же?
Кирилл Казаков, СТВ:
На этом его карьера заканчивается.
Алексей Авдонин:
Когда мы обращаемся к сути всего этого построения, которое было в Советском Союзе, мы всегда должны понимать, что всей этой системой должна двигать одна идея. Эта идея сквозная. Пионерская организация, комсомольская и до партии или общественных организаций, других формирований. Но самое главное здесь какая идея? И она у нас есть, в отличие, к примеру, от России. Это любовь к Родине. И самое главное – любовь к своему белорусскому обществу. Вот эта идея и позволяет нам очень легко в действительности обеспечивать подъем молодежи здесь, в пионерских организациях. Плавный переход ее в комсомольское движение, БРСМ-движение и потом в другое движение, оно у нас разное. У нас нет такого – от БРСМ идите в «Белую Русь». Куда все идут? Как правило, все идут на службу государства либо в силовые структуры, либо в госструктуры. Но все понимают, что с БРСМ у них есть возможность встроиться в систему. Это важно.
Кирилл Казаков:
Может быть я немного заблуждаюсь, но насколько я читал, Республиканская демократическая партия Америки еще лет с 10, 12, 14 в скаутские лагеря набирает себе школьников. И ребята, которые в будущем хотят себе сделать политическую карьеру, они идут скаутами. А там интересно: костер разжечь, поиграть в ту же самую «Зарницу», только по-американски, какая-то форма, какие-то галстуки, какие-то шевроны – все то, что привлекает. И после этого они делают карьеру. Ведь у нас, по сути, ничего нового не произошло. Мы берем ту организацию, которая в нормальном цивилизованном обществе существует.
Алексей Авдонин:
Самое главное, что делают наши организации, они не позволяют ребенку быть одиноким. Самое страшное для государства, для общества, когда дети на разных этапах остаются одинокими. Вспомните 1990-е года и развал Советского Союза. Самая главная проблема какая была? Пионерскую организацию, особенно в России, уничтожили, комсомол уничтожили и в итоге появился хаос. И молодежью начали заниматься различные НКО различные.
Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:
Сейчас они вернулись к этому же, в пятницу был подписан приказ создания крупного общественного объединения, поэтому все равно все вернулись к этому.
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