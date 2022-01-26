«Значилось якобы как произведённое в Турции». Какую санкционку пытались ввести в Беларусь?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко анонсировал, что в своем выступлении хочет осветить историческую тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Независимость Беларуси досталась непросто. Но вопреки всем ограничениям, экономика работает.
«Несмотря на санкции, таможенные платежи поступают успешно» – читайте здесь.
Об очередях на границе, таможенном законодательстве и борьбе с перевозкой запрещенного через границу говорили не так уж и давно и у Президента. Поскольку структура важная, ее работа всегда под контролем в том числе и главы государства. Александр Лукашенко в целом работу ведомства назвал слаженной. Но поинтересовался, как идет работа в условиях непрекращающегося давления со стороны Запада и как на границе поддерживают попавшие под санкции белорусские компании.
Лукашенко: нас западники обвиняют в контрабанде, но не говорят о том, что мы имеем от них, особенно в плане наркоты – читайте здесь.
В 2021 году таможенники изъяли 682 килограмма наркотиков. По оружию – 258 единиц и составных частей к нему и 5,5 тысячи боеприпасов.
Тогда вопрос: кому надо быть на чеку, им или нам? Но все же таможенный контроль по всему периметру границы нами усилен. Причина – продэмбарго.
Ведь Беларусь с 1 января в ответ на санкции ввела запрет на ввоз ряда товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны. Какой результат? За почти месяц работы в этом направлении белорусские таможенники не пропустили на нашу территорию 29 грузовиков, которые пытались провезти запрещенку.
Эдуард Данилович, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:
По данным фактам уже составлено 16 административных протоколов в отношении виновных лиц. Из конкретных примеров хочу привести буквально несколько. В этом месяце пресечен незаконный ввоз-перемещение. В одном случае печенье шло из Великобритании в Минск. По документам оно значилось якобы как произведенное в Турции. А по факту при проведении досмотровых мероприятий были обнаружены этикетки по стране происхождения. Второй случай – ввоз растворимого шоколада из Германии. В данном случае товар был не заявлен. При досмотре установлено порядка 4 тонн.
Работать оперативно и качественно по всем направлениям, безусловно, таможенникам помогает современная техническая база: от электронных очередей до навигационных пломб для отслеживания перевозок. Это значительно упрощает работу. Ко всему предусмотрены и новации в таможенном регулировании. По большей части они касаются таможенных платежей.
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