«Значилось якобы как произведённое в Турции». Какую санкционку пытались ввести в Беларусь?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко анонсировал, что в своем выступлении хочет осветить историческую тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Независимость Беларуси досталась непросто. Но вопреки всем ограничениям, экономика работает.

Лукашенко: нас западники обвиняют в контрабанде, но не говорят о том, что мы имеем от них, особенно в плане наркоты – читайте здесь .

Об очередях на границе, таможенном законодательстве и борьбе с перевозкой запрещенного через границу говорили не так уж и давно и у Президента. Поскольку структура важная, ее работа всегда под контролем в том числе и главы государства. Александр Лукашенко в целом работу ведомства назвал слаженной. Но поинтересовался, как идет работа в условиях непрекращающегося давления со стороны Запада и как на границе поддерживают попавшие под санкции белорусские компании.

В 2021 году таможенники изъяли 682 килограмма наркотиков. По оружию – 258 единиц и составных частей к нему и 5,5 тысячи боеприпасов.

Тогда вопрос: кому надо быть на чеку, им или нам? Но все же таможенный контроль по всему периметру границы нами усилен. Причина – продэмбарго.

Ведь Беларусь с 1 января в ответ на санкции ввела запрет на ввоз ряда товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны. Какой результат? За почти месяц работы в этом направлении белорусские таможенники не пропустили на нашу территорию 29 грузовиков, которые пытались провезти запрещенку.