Прямой эфир

Встал на сноуборд и сразу упал. Посмотрите, как китайские студенты отдыхают на белорусских горнолыжных склонах

26 января 2022 18:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Могилеве гости из Китая покоряют снежные вершины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зимние виды спорта в Поднебесной переживают бум с тех пор, как в 2015 году Пекину было отдано право проведения зимних Олимпийских игр. Число посещения горнолыжных курортов тогда увеличилось в 20 раз. Но не всем жителям там такой активный отдых по карману. К тому же в южной части страны снег – невероятный дефицит. Поэтому в Беларуси гости Поднебесной на заснеженных просторах отрываются по полной. 40 сантиметров снега и обязательное селфи в моменте.  

Международные катания устроила Юлия Мычка.  

Встал на сноуборд и сразу упал. Посмотрите, как китайские студенты отдыхают на белорусских горнолыжных склонах-1

Китаец Янбинь Ло приходит на печерский горнолыжный склон три раза в неделю. Он живет в южной части Китая, где снег – большая редкость. Белые пейзажи для него экзотика.  

Встал на сноуборд и сразу упал. Посмотрите, как китайские студенты отдыхают на белорусских горнолыжных склонах-4

Янбинь серьезно увлечен фотографией и первый раз приехал сюда не ради острых ощущений, а за красивыми кадрами. После снежной фотосессии гостю из Поднебесной захотелось самому попробовать самый экстремальный зимний вид спорта – сноубординг.  

Встал на сноуборд и сразу упал. Посмотрите, как китайские студенты отдыхают на белорусских горнолыжных склонах-7

Янбинь Ло, аспирант Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:  
Я стал на сноуборд первый раз именно здесь. Я сразу упал, но это меня не остановило, мне очень понравилось.  

Встал на сноуборд и сразу упал. Посмотрите, как китайские студенты отдыхают на белорусских горнолыжных склонах-10

Молодой человек не пропускает тренировки на снежном склоне. В след за ним и другие студенты из Китая стали проявлять интерес к зимним забавам. Инструкторы отмечают, что даже после многочисленных падений китайцы не сдаются.  

Встал на сноуборд и сразу упал. Посмотрите, как китайские студенты отдыхают на белорусских горнолыжных склонах-13

Сергей Гаель, администратор:  
Посидят, отдохнут – и снова в бой. По 2-3 часа – это для них обычно. Когда наши катаются – час и достаточно.  

Встал на сноуборд и сразу упал. Посмотрите, как китайские студенты отдыхают на белорусских горнолыжных склонах-16

Ши Тинь Ен, студентка Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:  
Мне нравится сноуборд, сюда мы приходим большой дружной компанией, и это возможность провести время с пользой. Например, лично я хочу немного похудеть, и для меня это тренировка.  

Встал на сноуборд и сразу упал. Посмотрите, как китайские студенты отдыхают на белорусских горнолыжных склонах-19

Еще несколько лет назад самым популярным спортивным инвентарем в прокате был тюбинг. Ватрушки, особенно в выходные, разлетались здесь на ура. Сегодня в приоритете лыжи.  

Встал на сноуборд и сразу упал. Посмотрите, как китайские студенты отдыхают на белорусских горнолыжных склонах-22

Юлия Мычка, корреспондент:  
Я немножечко смеялась над китайцами, они такие забавные и медлительные, но, честно признаться, это очень сложно.  

Встал на сноуборд и сразу упал. Посмотрите, как китайские студенты отдыхают на белорусских горнолыжных склонах-25

Юрий Мышейко, директор предприятия «Могилеваттракционы»:  
Посетители самые разнообразные. Начиная от детской спортивной школы – детки, наверное, им по 6-7 лет, которые в совершенстве владеют уже горными лыжами. Есть пенсионер, как он объяснял: в 70 лет встал на лыжи и сегодня три раза приходит и катается на горных лыжах.  

Встал на сноуборд и сразу упал. Посмотрите, как китайские студенты отдыхают на белорусских горнолыжных склонах-28

Для горнолыжных тренировок слой снега должен быть не меньше 40 сантиметров. Чтобы поддерживать такую плотность и днем, и ночью, на склоне работает маленькая «вьюга». Искусственный снег не так боится снижения температуры, как настоящий. Самое время ловить момент.  

# Зимние виды спорта # общество # Юлия Мычка # Юрий Мышейко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Проще прийти в аптеку и купить на всякий случай. Что такое гипервитаминоз и как он может проявляться?
26 января 2022 18:47

Проще прийти в аптеку и купить на всякий случай. Что такое гипервитаминоз и как он может проявляться?

«Жалобы зачастую носят субъективный характер». Психотерапевт о лекарственной зависимости
26 января 2022 18:34

«Жалобы зачастую носят субъективный характер». Психотерапевт о лекарственной зависимости

«Как правило, это литовское направление, польское». В ГТК рассказали об очередях на погранпереходах
26 января 2022 18:30

«Как правило, это литовское направление, польское». В ГТК рассказали об очередях на погранпереходах