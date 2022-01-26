Встал на сноуборд и сразу упал. Посмотрите, как китайские студенты отдыхают на белорусских горнолыжных склонах
Новости Беларуси. В Могилеве гости из Китая покоряют снежные вершины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зимние виды спорта в Поднебесной переживают бум с тех пор, как в 2015 году Пекину было отдано право проведения зимних Олимпийских игр. Число посещения горнолыжных курортов тогда увеличилось в 20 раз. Но не всем жителям там такой активный отдых по карману. К тому же в южной части страны снег – невероятный дефицит. Поэтому в Беларуси гости Поднебесной на заснеженных просторах отрываются по полной. 40 сантиметров снега и обязательное селфи в моменте.
Международные катания устроила Юлия Мычка.
Китаец Янбинь Ло приходит на печерский горнолыжный склон три раза в неделю. Он живет в южной части Китая, где снег – большая редкость. Белые пейзажи для него экзотика.
Янбинь серьезно увлечен фотографией и первый раз приехал сюда не ради острых ощущений, а за красивыми кадрами. После снежной фотосессии гостю из Поднебесной захотелось самому попробовать самый экстремальный зимний вид спорта – сноубординг.
Янбинь Ло, аспирант Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:
Я стал на сноуборд первый раз именно здесь. Я сразу упал, но это меня не остановило, мне очень понравилось.
Молодой человек не пропускает тренировки на снежном склоне. В след за ним и другие студенты из Китая стали проявлять интерес к зимним забавам. Инструкторы отмечают, что даже после многочисленных падений китайцы не сдаются.
Сергей Гаель, администратор:
Посидят, отдохнут – и снова в бой. По 2-3 часа – это для них обычно. Когда наши катаются – час и достаточно.
Ши Тинь Ен, студентка Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:
Мне нравится сноуборд, сюда мы приходим большой дружной компанией, и это возможность провести время с пользой. Например, лично я хочу немного похудеть, и для меня это тренировка.
Еще несколько лет назад самым популярным спортивным инвентарем в прокате был тюбинг. Ватрушки, особенно в выходные, разлетались здесь на ура. Сегодня в приоритете лыжи.
Юлия Мычка, корреспондент:
Я немножечко смеялась над китайцами, они такие забавные и медлительные, но, честно признаться, это очень сложно.
Юрий Мышейко, директор предприятия «Могилеваттракционы»:
Посетители самые разнообразные. Начиная от детской спортивной школы – детки, наверное, им по 6-7 лет, которые в совершенстве владеют уже горными лыжами. Есть пенсионер, как он объяснял: в 70 лет встал на лыжи и сегодня три раза приходит и катается на горных лыжах.
Для горнолыжных тренировок слой снега должен быть не меньше 40 сантиметров. Чтобы поддерживать такую плотность и днем, и ночью, на склоне работает маленькая «вьюга». Искусственный снег не так боится снижения температуры, как настоящий. Самое время ловить момент.