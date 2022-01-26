Встал на сноуборд и сразу упал. Посмотрите, как китайские студенты отдыхают на белорусских горнолыжных склонах

Новости Беларуси. В Могилеве гости из Китая покоряют снежные вершины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зимние виды спорта в Поднебесной переживают бум с тех пор, как в 2015 году Пекину было отдано право проведения зимних Олимпийских игр. Число посещения горнолыжных курортов тогда увеличилось в 20 раз. Но не всем жителям там такой активный отдых по карману. К тому же в южной части страны снег – невероятный дефицит. Поэтому в Беларуси гости Поднебесной на заснеженных просторах отрываются по полной. 40 сантиметров снега и обязательное селфи в моменте. Международные катания устроила Юлия Мычка.

Китаец Янбинь Ло приходит на печерский горнолыжный склон три раза в неделю. Он живет в южной части Китая, где снег – большая редкость. Белые пейзажи для него экзотика.

Янбинь серьезно увлечен фотографией и первый раз приехал сюда не ради острых ощущений, а за красивыми кадрами. После снежной фотосессии гостю из Поднебесной захотелось самому попробовать самый экстремальный зимний вид спорта – сноубординг.

Янбинь Ло, аспирант Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Я стал на сноуборд первый раз именно здесь. Я сразу упал, но это меня не остановило, мне очень понравилось.

Молодой человек не пропускает тренировки на снежном склоне. В след за ним и другие студенты из Китая стали проявлять интерес к зимним забавам. Инструкторы отмечают, что даже после многочисленных падений китайцы не сдаются.

Сергей Гаель, администратор:

Посидят, отдохнут – и снова в бой. По 2-3 часа – это для них обычно. Когда наши катаются – час и достаточно.

Ши Тинь Ен, студентка Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Мне нравится сноуборд, сюда мы приходим большой дружной компанией, и это возможность провести время с пользой. Например, лично я хочу немного похудеть, и для меня это тренировка.

Еще несколько лет назад самым популярным спортивным инвентарем в прокате был тюбинг. Ватрушки, особенно в выходные, разлетались здесь на ура. Сегодня в приоритете лыжи.

Юлия Мычка, корреспондент:

Я немножечко смеялась над китайцами, они такие забавные и медлительные, но, честно признаться, это очень сложно.

Юрий Мышейко, директор предприятия «Могилеваттракционы»:

Посетители самые разнообразные. Начиная от детской спортивной школы – детки, наверное, им по 6-7 лет, которые в совершенстве владеют уже горными лыжами. Есть пенсионер, как он объяснял: в 70 лет встал на лыжи и сегодня три раза приходит и катается на горных лыжах.