Владимир Орловский: «Несмотря на санкции, таможенные платежи поступают успешно»

Новости Беларуси. Белорусская таможня пополнила годовой бюджет на более чем 10,5 миллиардов рублей. Сумма выросла по сравнению с 2020 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результаты ведомство улучшило даже в условиях санкций и различных барьеров со стороны сопредельных европейских государств.

В связи с введением продовольственного эмбарго таможенная служба усилила контроль. Напомним, с 1 января Беларусь в ответ на санкции ввела запрет на ввоз ряда товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении Беларуси. Так, почти за месяц работы в этом направлении белорусские таможенники не пропустили в нашу страну 29 грузовиков, которые пытались провести запрещенные товары.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Неоднократно глава государства давал поручение жестко отвечать на те санкционные меры, которые приняты отдельными странами в отношении нашей страны. И те постановления Совета министров, которые приняты и которые мы реализуем, – это ответ на санкции отдельных стран. Наша задача, таможенных органов, – обеспечить исполнение этих решений. И мы это делаем.

Несмотря на санкции, таможенные платежи поступают успешно и рост за год по сравнению с 2020-м на 19 % говорит о том, что как сами хозяйствующие субъекты, так и таможенные органы, которые оформляют грузы, делают все для того, чтобы снижения не было.