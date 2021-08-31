Лукашенко: нас западники обвиняют в контрабанде, но не говорят о том, что мы имеем от них, особенно в плане наркоты

Поскольку структура важная, ее работа всегда под контролем, в том числе и Президента. Ко всему Владимир Орловский в должности чуть меньше года – это еще один повод встретиться с главой комитета.

Что касается итогов работы таможенной службы за восемь месяцев, то в республиканский бюджет поступило почти 6,5 миллиарда рублей платежей, контролируемых комитетом. Это на четверть больше, чем в 2020 году. Отмечается и рост потока грузовых автомобилей через нашу границу. По этому случаю глава государства сегодня еще раз отметил, что необходимо и дальше заниматься обустройством пунктов пропуска. В целом работу структуры Президент назвал слаженной. Но поинтересовался, как идет работа в условиях непрекращающегося давления со стороны Запада и как на границе поддерживают попавшие под санкции белорусские компании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Активно работаем против тех мер, которые нам пытаются навязать. И кое-что уже навязано – я имею в виду санкции. В этой ситуации, конечно, роль Таможенного комитета велика. Как мы помогаем нашим компаниям в этой ситуации, нашим предприятиям? Потому что давление на границе, давление санкционное – вы понимаете, что это будет уже излишнее для наших компаний. А вот поддержать их, в том числе и в таможенном плане (а может быть, и согласовав со странами ЕврАзЭС, и прежде всего Российской Федерацией) – возможно, мы здесь что-то еще найдем дополнительно для того, чтобы наши предприятия, наши компании чувствовали себя более уверенно в этот санкционный период.

И очень важно, как у нас тут обстоят дела. Нас же западники вечно обвиняют в том, что мы контрабандой занимаемся. То сигареты не те к ним попали, то нелегальная миграция, еще какие-то проблемы. Но они ничего не говорят о том, что мы имеем от них. Особенно в плане наркоты, синтетических наркотиков, которые поступали и поступают из Европы. Они это замалчивают, потому что невыгодно. Как здесь обстоят дела?