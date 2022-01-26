«Жалобы зачастую носят субъективный характер». Психотерапевт о лекарственной зависимости

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Скажите, пожалуйста – к вам, как к врачу-психотерапевту вопрос – диагнозом может быть бесконтрольное потребление лекарств?

Лекарства. О том, как правильно принимать антибиотики, действительно ли противовирусные препараты могут быть бесполезны и от каких болезней не лечит гомеопатия, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Сергей Давидовский, врач-психотерапевт:

Да, есть такой диагноз – злоупотребление лекарственных средств, когда человек бесконтрольно принимает один и тот же препарат длительное время.

Наталья Надольская:

То есть, что бы ему болело, не болело – он все время принимает какие-то препараты?

Сергей Давидовский:

Да, и потом, вы поймите, болезнь имеет определенную структуру и локализацию. Но на основании чего выставляется диагноз? На основании жалоб. А жалобы зачастую носят субъективный характер. И давно установлено, что чем больше количество жалоб без четкой локализации, тем меньше вероятность того, что человек чем-то болеет. Но он же что-то чувствует, на что-то жалуется. И как он в данном случае поступает? Лекарство как-то помогло или пошел в аптеку – кто-то что-то посоветовал – купил – стало легче. Почему? Не потому что он лечится. Он чувствует психологический эффект от приема данного препарата, к нему привыкает. И таким образом развивается злоупотребление. В лучшем случае. В худшем – зависимость.