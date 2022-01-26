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«Жалобы зачастую носят субъективный характер». Психотерапевт о лекарственной зависимости

26 января 2022 18:34
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Лекарства. О том, как правильно принимать антибиотики, действительно ли противовирусные препараты могут быть бесполезны и от каких болезней не лечит гомеопатия, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Скажите, пожалуйста – к вам, как к врачу-психотерапевту вопрос – диагнозом может быть бесконтрольное потребление лекарств?  

«Жалобы зачастую носят субъективный характер». Психотерапевт о лекарственной зависимости-1

Сергей Давидовский, врач-психотерапевт:  
Да, есть такой диагноз – злоупотребление лекарственных средств, когда человек бесконтрольно принимает один и тот же препарат длительное время.  

Наталья Надольская:  
То есть, что бы ему болело, не болело – он все время принимает какие-то препараты?  

Сергей Давидовский:  
Да, и потом, вы поймите, болезнь имеет определенную структуру и локализацию. Но на основании чего выставляется диагноз? На основании жалоб. А жалобы зачастую носят субъективный характер. И давно установлено, что чем больше количество жалоб без четкой локализации, тем меньше вероятность того, что человек чем-то болеет. Но он же что-то чувствует, на что-то жалуется. И как он в данном случае поступает? Лекарство как-то помогло или пошел в аптеку – кто-то что-то посоветовал – купил – стало легче. Почему? Не потому что он лечится. Он чувствует психологический эффект от приема данного препарата, к нему привыкает. И таким образом развивается злоупотребление. В лучшем случае. В худшем – зависимость.  

«Жалобы зачастую носят субъективный характер». Психотерапевт о лекарственной зависимости-4

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:  
Эффект толпы есть?  

Сергей Давидовский:  
А при чем здесь эффект толпы до того, что я вам рассказал?  

Юлия Крыницкая:  
Например, все покупают. Пошли противовирусные препараты, например, покупать, и я тоже пойду, смету.  

Сергей Давидовский:  
Это называется маркетинг и реклама.  

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# Здоровье # общество # Наталья Надольская # Сергей Давидовский # Юлия Крыницкая # Фотофакт

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