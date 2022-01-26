Проще прийти в аптеку и купить на всякий случай. Что такое гипервитаминоз и как он может проявляться?

Лекарства. О том, как правильно принимать антибиотики, действительно ли противовирусные препараты могут быть бесполезны и от каких болезней не лечит гомеопатия, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Витамины, БАДы. У них отличаются клинические испытания?

Сергей Давидовский, врач-психотерапевт:

Обладает укрепляющим, стимулирующим, но ни одну онкологию витаминами не вылечишь. Юлия Крыницкая:

Все равно, их же очень много, например, на полках наших аптек. Они же тоже, наверное, как-то проверяются? Сергей Давидовский:

Если они стоят на полках – это не говорит о том, что нужно все бросать и покупать витамины. Это продукция, которая доступна для потребителя. А потребность в витаминах, как вы думаете, в наибольшей степени когда у организма? Юлия Крыницкая:

В осенне-зимний период. Сергей Давидовский:

Нет, летом и осенью. Это не мое утверждение. Я проходил обучение на курсах по фитофармакологии. Объяснял, что потребность в витаминах минимальная весной. Организм так регулирует. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Весной авитаминоз понятен, а вот летом. Сергей Давидовский:

Это же не говорит о том, что на фоне повышенных нагрузок, организм защищается, нуждается в этих активных веществах. Есть в этом, конечно же, потребность в определенные периоды, связанные с физическим состоянием на фоне истощения. Оно не так: весна пришла – все, нужно принимать витамины.

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм»:

Я вам скажу, одна из больших проблем – это гипервитаминоз. Это то избыточное количество витаминов, которые наши потребители покупают, поддаваясь. Нам нельзя рекламировать лекарственные средства в Беларуси. У нас есть запрет на рекламу наших препаратов. Но рекламировать море блестящих, красивых витаминов – А, В, С, фолиевая кислота, витамин D – в замечательных упаковках, от биг фарма-производителя и от неизвестных производителей – это большой бизнес. Но на сегодня громадный пласт проблемный – это гипервитаминоз, о котором мало кто говорит. Потому что основные деньги делаются на рекламе, на продажах ярких, красивых упаковок. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Лариса, вы сталкивались с понятием гипервитаминоз?

Лариса Крентовская, врач-терапевт, практикующий фитотерапию:

Да, конечно. Это особенно у деток. Многие мои даже подруги так залечивают своих детей, особенно внуков. Я говорю: «Это не болезнь, много ты витаминов дала». Наталья Надольская:

А в чем это проявляется, какие симптомы? Как вы видите, что ребенка уже перекормили витаминами? Лариса Крентовская:

Да та же может быть сухость кожи – витамин В. От чего мы, казалось бы, лечим, а это как раз появится. Юлия Крыницкая:

Аллергические, наверное, какие-то реакции могут быть? Лариса Крентовская:

Дети жалуются на боли. У них печеночка, животик болит. Юрий Микицкий:

Мы путаем эти гипервитаминозы с какой-то симптоматикой неизвестных болезней и начинаем искать, идем к врачам. Юлия Крыницкая:

Алина, а выписывают ли врачи витамины? Когда человек после болезни, говорит: «Как мне подправить свой иммунитет?»

Алина Рогова, главный врач городской поликлиники № 26 Минска:

Вы знаете, витаминотерапия – это отдельная тема, требующая обсуждения. Если мы говорим о профилактическом приеме препаратов – то есть понятно, что есть профилактические дозы витаминов. Есть особенности наши географические, когда инсоляции у нас очень мало. Я веду, например, к витамину D. Конечно, у нас угол падения лучей очень острый. И наша кожа в обычное время все-таки защищена максимально – одно лицо – соответственно, она не может обеспечить того количества витамина D, которое необходимо организму. Конечно, мы можем порекомендовать и назначить препараты в профилактической дозе. Также есть рекомендации в лечебной дозе. Они очень отличаются существенно. Это, если есть у человека какая-то проблема. Юлия Крыницкая:

Тогда надо сдавать анализы обязательно, правильно? Только после анализов можно понять? Алина Рогова:

После выполнения обследований, анализов мы назначаем тогда лечебные дозы.