«Как правило, это литовское направление, польское». В ГТК рассказали об очередях на погранпереходах

Новости Беларуси. Александр Лукашенко анонсировал, что в своем выступлении хочет осветить историческую тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Независимость Беларуси досталась непросто. Но вопреки всем ограничениям, экономика работает.

Из пяти КПП в польском направлении на плаву – только два. Часть из них поляки в свое время закрыли из-за ковида. Замок на один из больших и важных пунктов пропуска, «Кузница Белостоцкая», повесили в конце ноября 2021 года. Под видом сильно рвущихся в Европу мигрантов. Но многие из них уже давно разъехались по домам. Для Польши это не аргумент.

Вчера она начала строить стену на границе с нашей страной. В планах к июню отгородить более чем 186 километров. А это миллионы долларов. Берут их из польского бюджета. Интересно, согласны ли поляки с таким решением? Непросто работать и с Литвой. Она уже длительное время ремонтирует свой «Мядининкай».