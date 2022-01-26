«Как правило, это литовское направление, польское». В ГТК рассказали об очередях на погранпереходах

Новости Беларуси. Александр Лукашенко анонсировал, что в своем выступлении хочет осветить историческую тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Независимость Беларуси досталась непросто. Но вопреки всем ограничениям, экономика работает.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко анонсировал, что в своем выступлении хочет осветить историческую тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Независимость Беларуси досталась непросто. Но вопреки всем ограничениям, экономика работает.
Из пяти КПП в польском направлении на плаву – только два. Часть из них поляки в свое время закрыли из-за ковида. Замок на один из больших и важных пунктов пропуска, «Кузница Белостоцкая», повесили в конце ноября 2021 года. Под видом сильно рвущихся в Европу мигрантов. Но многие из них уже давно разъехались по домам. Для Польши это не аргумент.
Вчера она начала строить стену на границе с нашей страной. В планах к июню отгородить более чем 186 километров. А это миллионы долларов. Берут их из польского бюджета. Интересно, согласны ли поляки с таким решением? Непросто работать и с Литвой. Она уже длительное время ремонтирует свой «Мядининкай».
Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
В отдельные дни очереди значительные, как правило, это литовское направление, польское. Самый большой ущерб движению трансграничному был нанесен путем закрытия пункта пропуска «Брузги». На литовском направлении не всегда наши коллеги выполняют норму транспортных средств по ежесуточному оформлению. И самая нехорошая ситуация по пункту пропуска «Мядининкай – Каменный Лог» в связи с его реконструкцией.
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