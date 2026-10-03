Новости по тегу #Таможня Беларуси

Таможня остановила нелегальный груз: на белорусско‑российской границе витебские инспекторы обнаружили более 10,7 тысяч единиц никотиносодержащей продукции.
Как нарушение выявили на границе, рассказали в пункте пропуска «Козловичи». Именно туда грузовик прибыл на оформление.
Совершенствование таможенной инфраструктуры, переориентация товаропотоков и формирование республиканского бюджета. Эти темы Александр Лукашенко обсудил с председателем ГТК.
Особое внимание было уделено логистике в условиях внешнеэкономического давления. Президент поинтересовался, с какими проблемами сталкивается таможенная служба в связи с грубыми выпадами и ограничениями со стороны стран Евросоюза и насколько успешно идет разворот грузов на Восток.
По данным ведомства, ущерб государству превысил 470 тысяч рублей. Организатором схемы оказался белорусский субъект хозяйствования. Он воспользовался льготой по освобождению от уплаты утилизационного сбора.
Сергей Раевский также рассказал, какие породы собак подходят для службы в таможне. Есть даже джек-рассел-терьер.
За последние годы белорусская таможня прошла масштабную трансформацию на всех уровнях.
Белорусская таможня 20 сентября отмечает 35-летие.
Было отмечено, что за последние годы служба сделала значительный рывок вперед, в том числе в части цифровизации. Но по-прежнему главный залог успеха – люди.
В 2026 году Белорусская таможенная служба отмечает 35-летие со дня образования. О том, как сегодня живет столичная таможня, какие задачи стоят перед ней и как передается опыт поколений, поговорили с нашим гостем.
Для таможенного оформления злоумышленники представляли документы о следовании автомобилей для личного пользования в адрес подставных физических лиц, после чего повторно реализовывали их уже через фирму.
Оперативная информация позволила сотрудникам таможни досмотреть грузовик. Он прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00