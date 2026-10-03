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Новости по тегу #Таможня Беларуси

ГТК: на границе с РФ пытались незаконно ввезти более 10 тыс никотиносодержащей продукции
03 октября 2026 12:22

ГТК: на границе с РФ пытались незаконно ввезти более 10 тыс никотиносодержащей продукции

Польский перевозчик пытался сэкономить около 90 тыс. рублей на таможенных платежах
29 сентября 2026 06:11

Польский перевозчик пытался сэкономить около 90 тыс. рублей на таможенных платежах

От комфорта на границе до борьбы с контрабандой: Орловский рассказал подробности доклада Президенту
21 сентября 2026 13:43

От комфорта на границе до борьбы с контрабандой: Орловский рассказал подробности доклада Президенту

Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Беларуси
21 сентября 2026 10:38

Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Беларуси

Сотрудники таможни выявили преступную схему при ввозе грузовиков в Беларусь
21 сентября 2026 06:32

Сотрудники таможни выявили преступную схему при ввозе грузовиков в Беларусь

Сколько стоит содержание служебных собак и куда попадают животные после ухода на пенсию? Интервью
20 сентября 2026 17:55

Сколько стоит содержание служебных собак и куда попадают животные после ухода на пенсию? Интервью

Белорусская таможенная служба отмечает 35-летие со дня основания
20 сентября 2026 08:49

Белорусская таможенная служба отмечает 35-летие со дня основания

Лукашенко поблагодарил сотрудников и ветеранов белорусской таможни за безупречную службу
20 сентября 2026 08:00

Лукашенко поблагодарил сотрудников и ветеранов белорусской таможни за безупречную службу

Ветеранов и сотрудников таможенной службы чествовали во Дворце Республики накануне 35-летия органов
19 сентября 2026 17:10

Ветеранов и сотрудников таможенной службы чествовали во Дворце Республики накануне 35-летия органов

В 2026-м Белорусская таможенная служба отмечает 35-летие – узнали, какие задачи стоят перед столичной таможней
18 сентября 2026 12:13

В 2026-м Белорусская таможенная служба отмечает 35-летие – узнали, какие задачи стоят перед столичной таможней

Ущерб государству превысил 7 млн рублей! В Беларуси пресекли преступную схему ввоза электромобилей
07 сентября 2026 06:21

Ущерб государству превысил 7 млн рублей! В Беларуси пресекли преступную схему ввоза электромобилей

В Беларуси пресекли незаконный ввоз парфюмерии стоимостью более 760 тыс. рублей
28 августа 2026 07:05

В Беларуси пресекли незаконный ввоз парфюмерии стоимостью более 760 тыс. рублей