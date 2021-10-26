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«Повышает транзитную привлекательность». В пункте пропуска «Бенякони» заработала система электронной очереди

26 октября 2021 20:18
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Новости Беларуси. Для водителей международных рейсов ситуация на границе все больше накаляется. Сопредельные страны никак на это не реагируют, белорусская же сторона ищет цивилизованные подходы в решении этого вопроса. Так, в пункте пропуска «Бенякони» открылась зона ожидания с системой электронной очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Повышает транзитную привлекательность». В пункте пропуска «Бенякони» заработала система электронной очереди-1

«Бенякони» стал седьмым пунктом пропуска, где появилась зона ожидания с системой электронной очереди. Здесь и камеры по автоматической считке номеров, и электронное табло, и программный комплекс для взаимодействия таможенников с пограничниками.

«Несмотря на санкционное давление». Таможенный комитет заявил об увеличении транзита через Беларусь – читайте здесь.

«Повышает транзитную привлекательность». В пункте пропуска «Бенякони» заработала система электронной очереди-4

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Транзит через Республику Беларусь – это привлекательный маршрут. Появление таких объектов повышает транзитную привлекательность нашей страны, соответственно, увеличивает грузопоток. Соответственно, это дополнительные рабочие места и дополнительные поступления в бюджет. Это развитие экономики небольших приграничных районов.

# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Владимир Караник # Галина Буро # Фотофакт

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