«Повышает транзитную привлекательность». В пункте пропуска «Бенякони» заработала система электронной очереди
Новости Беларуси. Для водителей международных рейсов ситуация на границе все больше накаляется. Сопредельные страны никак на это не реагируют, белорусская же сторона ищет цивилизованные подходы в решении этого вопроса. Так, в пункте пропуска «Бенякони» открылась зона ожидания с системой электронной очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Бенякони» стал седьмым пунктом пропуска, где появилась зона ожидания с системой электронной очереди. Здесь и камеры по автоматической считке номеров, и электронное табло, и программный комплекс для взаимодействия таможенников с пограничниками.
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Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Транзит через Республику Беларусь – это привлекательный маршрут. Появление таких объектов повышает транзитную привлекательность нашей страны, соответственно, увеличивает грузопоток. Соответственно, это дополнительные рабочие места и дополнительные поступления в бюджет. Это развитие экономики небольших приграничных районов.