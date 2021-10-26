«Повышает транзитную привлекательность». В пункте пропуска «Бенякони» заработала система электронной очереди

Новости Беларуси. Для водителей международных рейсов ситуация на границе все больше накаляется. Сопредельные страны никак на это не реагируют, белорусская же сторона ищет цивилизованные подходы в решении этого вопроса. Так, в пункте пропуска «Бенякони» открылась зона ожидания с системой электронной очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бенякони» стал седьмым пунктом пропуска, где появилась зона ожидания с системой электронной очереди. Здесь и камеры по автоматической считке номеров, и электронное табло, и программный комплекс для взаимодействия таможенников с пограничниками. «Несмотря на санкционное давление». Таможенный комитет заявил об увеличении транзита через Беларусь – читайте здесь.