«Несмотря на санкционное давление». Таможенный комитет заявил об увеличении транзита через Беларусь

Новости Беларуси. Для водителей международных рейсов ситуация на границе все больше накаляется. Сопредельные страны никак на это не реагируют, белорусская же сторона ищет цивилизованные подходы в решении этого вопроса. Так, в пункте пропуска «Бенякони» открылась зона ожидания с системой электронной очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусских пунктах пропуска предпринимаются меры, чтобы обеспечить скорость прохождения границы, а что делают литовцы? Ответ прост – ничего. Более того, не выполняют даже условия заключенных ранее международных соглашений. Это сегодня видят даже сами перевозчики. Но несмотря на все попытки Евросоюза вставлять палки в колеса белорусского транзита, наша экономика все равно движется вверх.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

Несмотря на санкционное давление на нашу страну, экономика работает, страна остается привлекательной для транзита. Более того, транзит через республику увеличивается. В этом году границу пересекло более 2 миллионов грузовых транспортных средств – это на 10 % больше, чем в прошлом. Если взять в тоннах, товарооборот возрос на 12 %, уже через границу переместилось 26 миллионов тонн. Кроме того, наши предприятия, фирмы работают успешно. Мы уже в этом году перечислили в бюджет таможенных платежей более 8 миллиардов рублей, это на 21 % больше, чем в прошлом году. Поэтому с экономикой все нормально, транзит есть в стране.