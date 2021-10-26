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«Несмотря на санкционное давление». Таможенный комитет заявил об увеличении транзита через Беларусь

26 октября 2021 20:15
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Новости Беларуси. Для водителей международных рейсов ситуация на границе все больше накаляется. Сопредельные страны никак на это не реагируют, белорусская же сторона ищет цивилизованные подходы в решении этого вопроса. Так, в пункте пропуска «Бенякони» открылась зона ожидания с системой электронной очереди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Повышает транзитную привлекательность». В пункте пропуска «Бенякони» заработала система электронной очереди – читайте здесь.

«Несмотря на санкционное давление». Таможенный комитет заявил об увеличении транзита через Беларусь-1

В белорусских пунктах пропуска предпринимаются меры, чтобы обеспечить скорость прохождения границы, а что делают литовцы? Ответ прост – ничего. Более того, не выполняют даже условия заключенных ранее международных соглашений. Это сегодня видят даже сами перевозчики. Но несмотря на все попытки Евросоюза вставлять палки в колеса белорусского транзита, наша экономика все равно движется вверх.

«Несмотря на санкционное давление». Таможенный комитет заявил об увеличении транзита через Беларусь-4

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Несмотря на санкционное давление на нашу страну, экономика работает, страна остается привлекательной для транзита. Более того, транзит через республику увеличивается. В этом году границу пересекло более 2 миллионов грузовых транспортных средств – это на 10 % больше, чем в прошлом. Если взять в тоннах, товарооборот возрос на 12 %, уже через границу переместилось 26 миллионов тонн. Кроме того, наши предприятия, фирмы работают успешно. Мы уже в этом году перечислили в бюджет таможенных платежей более 8 миллиардов рублей, это на 21 % больше, чем в прошлом году. Поэтому с экономикой все нормально, транзит есть в стране.

# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Владимир Орловский # Галина Буро # Фотофакт

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