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ЖКХ Беларуси: какие темы обсуждали 20 октября

20 октября 2017 19:22
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Новости Беларуси. Рост тарифов на услуги ЖКХ и снижение затрат в отрасли, повышение качества обслуживания, теплоснабжение, сроки капитального ремонта – тем на большом обсуждении у Президента было немало. На встречу были приглашены ведущие специалисты отрасли со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:
«Квартирный вопрос», вопреки классику, способен испортить не только москвичей. По данным опроса, 66 % белорусов работой коммунальников довольно, а вот еще треть высказывает претензии.

Детальный разговор о будущем системы ЖКХ назрел давно. Его не раз откладывали. Президент отметил – не чувствовалось готовности к конструктивному диалогу.

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Петр Кириченко, председатель Гомельского городского исполнительного комитета:
Мы были родоначальниками в стране по такому опыту, когда прямые расчеты с населением по теплоснабжению. К сожалению, этот опыт не нашел дальнейшего распространения в стране, хотя на самом деле это очень полезно. Это более прозрачная схема, более понятная населению. И в то же время это то, что позволяет нам улучшить экономическую и финансовую составляющую деятельности наших жилищно-коммунальных предприятий.

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К 2020 году коммунальная сфера должна уйти от перекрестного субсидирования. Резервы есть: повышение эффективности работы, снижение затрат, модернизация всего хозяйства. Но по-прежнему в бюджете останется обязательная строка – безналичные жилищные субсидии. Система, как показала практика, недоработана. Действует со сбоями, не все нуждающиеся в государственной поддержке учтены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ни один человек, ни одна семья, которые не имеют возможности оплатить ЖКУ, не должны оставаться без помощи государства. Мы обязаны гарантировать поддержку любому, кто окажется в трудной жизненной ситуации. Именно с этой целью были внедрены безналичные жилищные субсидии.

Однако меня информируют о том, что система начисления субсидий не доработана. Из-за этого не все нуждающиеся в господдержке учтены. Поэтому Национальному банку надо обратить пристальное внимание на работу созданной вами организации «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство». Недопустимо, чтобы эта структура стала еще одним нахлебником, посредником между государством и людьми, и жировала за их счет.

Окна этой квартиры, будто по иронии, выходят на местный ЖЭС. Его пороги Наталья Николаевна обивает около года: промерзание стен. В детской появилась плесень, не спас даже свежий ремонт. Внуку женщины год и 8 месяцев.

Наталья Островская, жительница Минска:
Плесень на потолке. Обои я сняла, потому что запах стоит невозможный. И я им написала в жалобе: «Пожалуйста, у нас маленький ребенок. Придите и уберите эту плесень, чтобы ребенок не заболел».

Дому на улице Берута более 40 лет. На вопрос: «Когда же ждать капитальный ремонт?» коммунальщики ответить затрудняются. Зато обещают проблему отдельных квартир решить в ближайшее время.

Галина Душкевич, директор КУП «Жилищно-эксплуатационный участок № 5 Фрунзенского района Минска»:
На сегодня определена подрядная организация, которая будет проводить работы по утеплению данных квартир.

«Люди должны знать, что они обязаны делать своими руками, и что они должны делать вместе с представителями ЖКХ»

В старых домах едва ли не главная проблема – лифты. В одном из домов Гродно новый подъемник уже несколько дней радует жильцов. Установили в рекордные сроки – за 28 дней. Валентин Юшкевич уже 20 лет как на пенсии, живет на седьмом этаже. Говорит, по ступенькам в его возрасте уже не находишься, ведь старый лифт подводил не раз. А этот и едет быстро, и экономит электроэнергию.

Валентин Юшкевич, житель Гродно:
Раньше старый лифт был, плохой. А теперь отличный на 100 %. Ребята хорошо работали.

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От качественной работы до выполнения госпрограммы «Безопасный лифт». В Гродненской области вообще нет лифтов старше 30 лет. Работы по установке и замене выполняют под ключ – это ускоряет работу и экономит бюджетные деньги. Только в 2017 году 25 лифтов работники установили за счет экономии.

Станислав Рысик, директор ОАО «ГродноЛифт»:
Мы обслуживаем 3200 лифтов, которые находятся в жилищном фонде. Что касается замены лифтов, отработавших нормативные сроки, мы в текущем году должны заменить 117. На сегодня мы заменили уже 88.

Президент Беларуси об оптимизации теплоснабжения домов

Раиса Дяченко живет в бывшем военном городке под Могилевом. Почти 10 лет здесь большие проблемы с водой. Причина – в выходе из стоя водонасосной станции второго подъема, а станцию обезжелезивания не строили.

Раиса Дяченко, жительница поселка Голынец:
Нынче вода более-менее. Раньше вода была «какао с молоком», а то и «кофе с молоком».

Раиса Ивановна после этого готовить из водопроводной воды пищу перестала. Как еще полтысячи жителей поселка, ходит за родниковой – за 2 километра от дома. Люди писали письма в «Жилкомхоз», санстанцию. Анализы показали превышение нормы железа в 9 раз.

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Несколько месяцев назад в Голынце построили станцию обезжелезивания воды. Сейчас она работает в режиме наладки. «Но трубы ведь не меняли», – говорят жители. И сильно сомневаются, что качество воды станет пригодным.

Владимир Мелех, директор Могилевского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»:
Анализы соответствуют. Привкус воды – здесь сложно судить, на что он влияет. Но по качеству воды на здоровье людей это никак не отражается.

Мнение Президента о том, как будут справляться с отходами в Беларуси

Мусороперерабатывающий завод в районе полигона «Тростенецкий» возвели за полтора года. Официальное открытие планируется в ноябре 2017, но уже сейчас завод работает в тестовом режиме. Раньше недалеко о него был полигон «Северный». С начала октября он закрыт. По прогнозам, навое предприятия в год способно переработать около 100 тысяч тонн мусора. Треть вторсырья обретет вторую жизнь.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Есть немало интересных подходов по более глубокой переработке мусора, извлечения всего ценного из вторичных материальных ресурсах. Есть мировой опыт, где глубина извлечения мировых вторичных ресурсов более 50. А для этого надо еще другие технологии.

Решать проблемы в общем доме нужно сообща. В том числе и с помощью ученых. Смысл идеи прост: где наука, там модернизация. А это именно то, чего сегодня объективно не хватает. К тому же необходимо готовить новые высококвалифицированные кадры. Этим тоже займется новый профильный институт, который будет создан на базе Академии наук.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Надо оптимизировать и нормы, и тарифы водо-, электро-, газоснабжения. Анализировать и разрабатывать новые системы коммуникации, инженерные системы. Этот институт будет заниматься всеми этими вопросами.

Разговор о том, каким путем пойдет жилищно-коммунальная сфера, специалисты начали еще 19 октября. Коммунальщики познакомились со столичным опытом организации работы с обращениями граждан.

Во сколько будут обходиться жировки: в Минске проходит двухдневный семинар, посвященный реформам ЖКХ

Контакт-центр Мингорисполкома – фактически, мозговой центр. Сюда стекается информация обо всех проблемах, с которыми сталкиваются жильцы. 150 линий, круглосуточная работа. Главный плюс – внимание каждому обращению. Казалось бы опыт, который можно перенять во всех регионах. Но этот пункт на семинаре вызвал бурное обсуждение: области сомневаются, целесообразно ли внедрять инновацию в небольших городах.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Этот опыт Минска неплох, он имеет место и это перспективно. Но сегодня сказать о том, что его можно и нужно распространять на всю страну было бы, наверное, преждевременно.

Александр Лукашенко:
Вы говорите, во многих есть. А почему не во всех? Это же хорошо, как вы говорите, одно окно. Человек должен знать – в городе, в агрогородке или в деревеньке – что по такому телефону позвони, там будет зафиксирован твой звонок, и люди на это отреагируют.

Наталья Кочанова:
Единая диспетчерская, единый контактный цент – это очень правильно. Причем это круглосуточная работа тогда, когда заявки аккумулируются в одном месте.

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Реформирования и оптимизация – процессы, бонусы от которых получает непосредственно потребитель: снижение цен, повышение качества обслуживания. Но есть и другая сторона медали – оптимизация равна сокращению, и здесь важно не перегнуть палку.

Александр Лукашенко:
Скоро мы опять займемся вопросами занятости, цен и заработных плат по итогам года. Формула одна: уволить можно только тогда (особенно там, где трудно найти новую работу), когда ты согласуешь это с председателем гор-, райисполкома. Потому что им прежде всего отвечать по всем этим направлениям, в том числе и занятости людей. Выкидывать на улицу людей запрещено!

Они ему дают заказ, он выполняет: зачем нужен хаус-мастер в деревне?

Семинар стал настоящим мозговым штурмом. Александр Лукашенко анонсировал: в таком формате будем вместе решать проблемы и села, и строительства. Результаты работы семинара уже очевидны: по всей стране будут создаваться клиентские службы, инновации ожидаются в сере переработки отходов, в 2018 году ЖКХ освободят от непрофильных активов.

Наша модель отличается от зарубежной: почему в Беларуси нельзя применять европейские практики содержания общего имущества?

Александр Лукашенко:
Не надо ждать, что кто-то придет или мы все вам тут распишем сверху и доведем. На то и семинар, на то мы вас и собрали. Я требовал, чтобы тут была вся вертикаль власти, которая должна принимать решения. Действуте! Хотите с губернатором посоветоваться? Советуйтесь, если нужно.

Словом, мы провели такой мозговой, коллективный штурм проблемы. Проблемы очень важной для нас с вами, для власти, и для нашего народа, для нашего населения.

В процессе обмена мнениями, как известно, рождаются самые правильные идеи.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Александр Лукашенко # Владимир Гусаков # Владимир Кравцов # Петр Кириченко # Наталья Кочанова # Наталья Островская

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