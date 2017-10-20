ЖКХ Беларуси: какие темы обсуждали 20 октября

Новости Беларуси. Рост тарифов на услуги ЖКХ и снижение затрат в отрасли, повышение качества обслуживания, теплоснабжение, сроки капитального ремонта – тем на большом обсуждении у Президента было немало. На встречу были приглашены ведущие специалисты отрасли со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:

«Квартирный вопрос», вопреки классику, способен испортить не только москвичей. По данным опроса, 66 % белорусов работой коммунальников довольно, а вот еще треть высказывает претензии.

Детальный разговор о будущем системы ЖКХ назрел давно. Его не раз откладывали. Президент отметил – не чувствовалось готовности к конструктивному диалогу.

Петр Кириченко, председатель Гомельского городского исполнительного комитета:

Мы были родоначальниками в стране по такому опыту, когда прямые расчеты с населением по теплоснабжению. К сожалению, этот опыт не нашел дальнейшего распространения в стране, хотя на самом деле это очень полезно. Это более прозрачная схема, более понятная населению. И в то же время это то, что позволяет нам улучшить экономическую и финансовую составляющую деятельности наших жилищно-коммунальных предприятий.

К 2020 году коммунальная сфера должна уйти от перекрестного субсидирования. Резервы есть: повышение эффективности работы, снижение затрат, модернизация всего хозяйства. Но по-прежнему в бюджете останется обязательная строка – безналичные жилищные субсидии. Система, как показала практика, недоработана. Действует со сбоями, не все нуждающиеся в государственной поддержке учтены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни один человек, ни одна семья, которые не имеют возможности оплатить ЖКУ, не должны оставаться без помощи государства. Мы обязаны гарантировать поддержку любому, кто окажется в трудной жизненной ситуации. Именно с этой целью были внедрены безналичные жилищные субсидии.

Однако меня информируют о том, что система начисления субсидий не доработана. Из-за этого не все нуждающиеся в господдержке учтены. Поэтому Национальному банку надо обратить пристальное внимание на работу созданной вами организации «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство». Недопустимо, чтобы эта структура стала еще одним нахлебником, посредником между государством и людьми, и жировала за их счет.

Окна этой квартиры, будто по иронии, выходят на местный ЖЭС. Его пороги Наталья Николаевна обивает около года: промерзание стен. В детской появилась плесень, не спас даже свежий ремонт. Внуку женщины год и 8 месяцев.

Наталья Островская, жительница Минска:

Плесень на потолке. Обои я сняла, потому что запах стоит невозможный. И я им написала в жалобе: «Пожалуйста, у нас маленький ребенок. Придите и уберите эту плесень, чтобы ребенок не заболел».

Дому на улице Берута более 40 лет. На вопрос: «Когда же ждать капитальный ремонт?» коммунальщики ответить затрудняются. Зато обещают проблему отдельных квартир решить в ближайшее время.

Галина Душкевич, директор КУП «Жилищно-эксплуатационный участок № 5 Фрунзенского района Минска»:

На сегодня определена подрядная организация, которая будет проводить работы по утеплению данных квартир.

В старых домах едва ли не главная проблема – лифты. В одном из домов Гродно новый подъемник уже несколько дней радует жильцов. Установили в рекордные сроки – за 28 дней. Валентин Юшкевич уже 20 лет как на пенсии, живет на седьмом этаже. Говорит, по ступенькам в его возрасте уже не находишься, ведь старый лифт подводил не раз. А этот и едет быстро, и экономит электроэнергию.

Валентин Юшкевич, житель Гродно:

Раньше старый лифт был, плохой. А теперь отличный на 100 %. Ребята хорошо работали.

От качественной работы до выполнения госпрограммы «Безопасный лифт». В Гродненской области вообще нет лифтов старше 30 лет. Работы по установке и замене выполняют под ключ – это ускоряет работу и экономит бюджетные деньги. Только в 2017 году 25 лифтов работники установили за счет экономии.

Станислав Рысик, директор ОАО «ГродноЛифт»:

Мы обслуживаем 3200 лифтов, которые находятся в жилищном фонде. Что касается замены лифтов, отработавших нормативные сроки, мы в текущем году должны заменить 117. На сегодня мы заменили уже 88.

Раиса Дяченко живет в бывшем военном городке под Могилевом. Почти 10 лет здесь большие проблемы с водой. Причина – в выходе из стоя водонасосной станции второго подъема, а станцию обезжелезивания не строили.

Раиса Дяченко, жительница поселка Голынец:

Нынче вода более-менее. Раньше вода была «какао с молоком», а то и «кофе с молоком».

Раиса Ивановна после этого готовить из водопроводной воды пищу перестала. Как еще полтысячи жителей поселка, ходит за родниковой – за 2 километра от дома. Люди писали письма в «Жилкомхоз», санстанцию. Анализы показали превышение нормы железа в 9 раз.

Несколько месяцев назад в Голынце построили станцию обезжелезивания воды. Сейчас она работает в режиме наладки. «Но трубы ведь не меняли», – говорят жители. И сильно сомневаются, что качество воды станет пригодным.

Владимир Мелех, директор Могилевского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»:

Анализы соответствуют. Привкус воды – здесь сложно судить, на что он влияет. Но по качеству воды на здоровье людей это никак не отражается.

Мусороперерабатывающий завод в районе полигона «Тростенецкий» возвели за полтора года. Официальное открытие планируется в ноябре 2017, но уже сейчас завод работает в тестовом режиме. Раньше недалеко о него был полигон «Северный». С начала октября он закрыт. По прогнозам, навое предприятия в год способно переработать около 100 тысяч тонн мусора. Треть вторсырья обретет вторую жизнь.