Новости Беларуси. На первый взгляд, статистика оптимистична: ежегодно под капитальный ремонт попадают порядка 2-3 % жилого фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее, жалобы могут свести все усилия на нет. Утепление – выход, которым могут воспользоваться многие. По желанию жильцов можно выполнить больший объем работ, но специалисты должны подойти к вопросу по-хозяйски: договориться со строителями, производителями, обеспечить рассрочку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас ежегодно капитально ремонтируется более 2 % жилищного фонда, и не за горами достижение желаемых 3 %. Вроде бы неплохо.

Однако прикрываться статистикой не стоит, потому что отдельные негативные моменты могут свести на нет все заслуги.

Еще раз повторюсь: люди должны знать, что они обязаны делать своими руками, и что они должны делать вместе с представителями ЖКХ и государством, и что они не будут делать вообще. На качество и сроки проведения капремонта по-прежнему поступает большое количество жалоб.