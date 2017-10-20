Поручение Президента: разовое повышение тарифов ЖКХ только на 5 долларов с 2018 года

Новости Беларуси. В январе жировки потяжелели в эквиваленте на 5 долларов, в сентябре цена поднялась еще на 8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это при том, что в ноябре месяце сумма оплаты объективно увеличится из-за отопления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ставлю задачу для всех: с 2018 года проводим разовое повышение тарифов только на 5 долларов и в дальнейшем – никакого роста без моего ведома. Тарифы должны быть подъемными для народа. В этой связи я уже сказал Правительству, Комитету государственного контроля детально проверить и 1 января 2018 года утвердим эти тарифы с новым решением Президента.

Хочу подчеркнуть, не надо будоражить население разговорами о стопроцентном возмещении стоимости услуг буквально с завтрашнего дня.

Это вопрос в том числе и политический, спешка здесь не допустима. Мы посчитаем сначала тарифы точно, чтобы энергетики, те, кто воду подаёт, не жировали и не решали свои проблемы за счёт населения. И тогда примем решение, когда мы будем выходить и как будем выходить на стопроцентную оплату. Но я убеждён, когда мы очень точно посчитаем, уже с третьего захода эти тарифы, опыт у нас есть, то процент возмещения будет очень высоким. Может быть и 90 %.