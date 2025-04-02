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«Гибридное непонятно что». В МИД РФ усомнились в образовании Бербок

02 апреля 2025 09:15
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По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, трудно вообразить, что у министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок достаточно профессионализма и знаний, чтобы занять пост председателя Генассамблеи ООН. Об этом пишет РИА Новости.

«Гибридное непонятно что». В МИД РФ усомнились в образовании Бербок-1

Фото: Pinterest

Возникают опасения, как руководителем Генеральной ассамблееи ООН в течение года будет человек, имеющий настолько скудные знания, подчеркнула дипломат.

Нахождение Бербок на должности главы МИД ФРГ – случайность, ведь у нее нет необходимых профессиональных знаний и опыта. Такой вывод сделала Захарова. Она также акцентировала внимание на отсутствии прозрачности в сведениях об образовании Бербок. «Какое-то гибридное, лоскутное непонятно что», – сказала Захарова.

# Международная политика # Мария Захарова # Анналена Бербок

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