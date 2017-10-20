«Все эти здания у застройщика мы забираем бесплатно, достраиваем, продаем». Как в Минске решат проблему недостроя

Новости Беларуси. На носу в Беларуси масштабные Европейские игры. Рачительный хозяин к приезду гостей наводит лоск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белыми пятнами при таком раскладе выглядят недостроенные здания.

Президент дал поручение решить проблему в минимальные сроки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У вас куча зданий незавершенного строительства. Вроде где-то определялись по срокам, в течение которых застройщик должен был осуществить строительство? А сколько зданий стоит недостроенных? Мое решение было однозначным, и попробуйте не выполните.

Все эти здания и сооружения у застройщика мы забираем бесплатно, достраиваем, продаем. Или забираем в пользу государства, или продаем. Если останутся деньги, мы тебе что-то заплатим за то, что ты какие-то объемы произвел. Сначала мы заберем свои деньги с определенным наваром, потом отдадим еще кому-то, кто достраивал. Не осталось тебе? Ну и до свидания. Сроки, сроки, чтобы не породить вот эти вот незавершенные строительством объекты, которых в Минске предостаточно. По крайней мере, к 2019 году у вас все должно быть зачищено.