Финал конкурса «Я патриот своей страны» собрал в Минске школьников со всех регионов Беларуси

Финал конкурса «Я патриот своей страны» собрал в Минске школьников со всех регионов. 105 креативных и амбициозных молодых людей в течение двух дней будут бороться за право стать участников акции «Поезд Памяти», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Митрахович, участница конкурса: Эта форма экскурсовода. Я являюсь экскурсоводом нашего комплексного музея в центре творчества, также я провожу экскурсии на мемориальном комплексе «Ола», который расположен в Светлогорском районе. И в своей школе я тоже экскурсовод.

Олег Артемков, участник конкурса:

Для меня «Поезд Памяти» – это не просто путешествие. Это возможность встретиться с людьми, которые разделяют мои ценности. И вмести с ними создать атмосферу уважения и благодарности к тем героям, кто боролся за нашу Родину.

«Поезд Памяти» – уникальный культурно-образовательный проект, посвященный героизму советского народа в Великой Отечественной войне. Его инициаторами выступили председатели Совета Республики и Совета Федерации – Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко. Напомним, в минувшем году пассажирами уникального состава стали ребята из восьми стран. Посещая знаковые места Беларуси и России, они не только смогли познакомиться с историей Великой Победы, но и найти новых друзей.