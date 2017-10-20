Они ему дают заказ, он выполняет: зачем нужен хаус-мастер в деревне?

Новости Беларуси. Еще один успешный эксперимент – хаус-мастера. Люди, которые непосредственно работают с клиентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С их появлением количество жалоб на работу коммунальных служб уменьшилось на 18 %.

В Минске, например, за каждой многоэтажкой закреплен свой специалист.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А что нам мешает внедрить хаус-мастеров по другим городам? Что тут плохого? Этот хаус-мастер и в деревне может быть – один. Люди поддержат, даже выделить можно отдельную плату за это. Но под гарантию. Это, я считаю, наиважнейший элемент.

Надо нам это обязательно внедрять, как диспетчерскую службу или центры, так и вот этих вот хаус-мастеров.

Человек, который напрямую, без всяких начальников соприкасается с населением: они ему дают заказ, он выполняет.