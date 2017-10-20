Стоимость услуг ЖКХ. Что говорил Президент на Большом семинаре

Новости Беларуси. 20 октября во Дворце Независимости собрались две с половиной сотни специалистов в коммунальной отрасли со всех уголков Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог получился эффективный и предельно конкретный. Его не раз откладывали (Президент отметил – не чувствовалось готовности к конструктивному диалогу).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наибольшее беспокойство у людей вызывает стоимость услуг. Среди недостатков в работе отрасли также называются сроки капитального ремонта домов, качество питьевой воды, неудовлетворительное состояние дорог, плохое освещение улиц, содержание подъездов и дворовых территорий и ряд других.

Несмотря на мои требования, проблемы отрасли до конца не решены. И сегодня мы должны детально и объективно их обсудить.

Главнейший вопрос – стоимость услуг. С 1 января задача Правительства, Комитета госконтроля и губернаторов – определить все услуги, которые мы оказываем населению, и доложить мне стоимость окончательно. Она будет окончательной и бесповоротной в условиях крайне низкой инфляции в стране.