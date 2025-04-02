Скончался актёр Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена

Американский актер Вэл Килмер, популярность которому принесли картины «Бэтмен навсегда» и The Doors, ушел из жизни во вторник, 1 апреля. Такую информацию приводит ТАСС.

Сообщается, что кинозвезда скончался в Лос-Анджелесе в результате последствий перенесенной пневмонии. Актеру было 65 лет. В 2014 году у Вэл Килмера был обнаружен рак гортани.

Вэл Килмер начинал карьеру в театре, а его прорывом в киноиндустрии называют шпионскую комедию «Совершенно секретно!», которая вышла на экран в 1984 году. Затем актер снялся вместе с Томом Крузом в боевике «Лучший стрелок», а уже в 1990-х стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.