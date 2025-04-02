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Порядка 10 белорусских предприятий представлены на международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025»

02 апреля 2025 08:43
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На международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025» открылся коллективный стенд белорусских производителей. Представлено порядка 10 предприятий – это представители концерта «Белнефтехим» и производители мясной продукции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 10 белорусских предприятий представлены на международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025» -2

«Вьетнам Экспо» – авторитетная выставка в Юго-Восточной Азии. Она проходит уже более 30 лет. В 2025 году участие принимают более 500 компаний из разных государств. Экспозиции представили Россия, Китай, Индия, Южная Корея, Лаос, Камбоджа. Участие в церемонии открытия «Вьетнам Экспо» принял заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак. 

Порядка 10 белорусских предприятий представлены на международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025» -4

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
В последнее время основной тренд делается на сельскохозяйственную продукцию переработки. В данном контексте присутствуют два наших мясокомбината, которые демонстрируют свою продукцию, которая, мы уверены, понравится жителям Вьетнама.

Порядка 10 белорусских предприятий представлены на международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025» -6

Александр Ковалев, генеральный директор ОАО «Белшина»:
Мы раньше поставляли сюда шины для карьерной техники. В прошлом году возобновили свои поставки, но это уже шины для техники военной. На сегодняшний день обсуждаются вопросы шин как сельскохозяйственных, так и строительно-дорожных. Подписано соглашение о намерениях по поставке шин на общую сумму миллион долларов.

Порядка 10 белорусских предприятий представлены на международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025» -8

Выставка и белорусский стенд будут открыты для посещения по 5 апреля. Ожидается, что гостями экспозиции станут более 20 тысяч человек.

# Предприятия Беларуси # Анатолий Сивак # Александр Ковалев

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