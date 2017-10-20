Александр Лукашенко: Требую, чтобы до 2020 года весь лифтовой фонд был приведен в надлежащее техническое состояние

Новости Беларуси. В старых домах едва ли не проблема № 1 – лифты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема вовсе не надуманная: треть подъемников в стране выработала свой срок. В ближайшее время необходимо заменить не менее 10 тысяч лифтового оборудования. Это, в первую очередь, безопасность людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А от принятых решений по таким потенциально опасным вещам, как лифты, вообще зависит жизнь людей. Третья часть эксплуатируемых лифтов выработала свой срок. Государственный секретариат Совета Безопасности из года в год информирует о том, что растет риск возникновения аварий и несчастных случаев. И чего ждем? Пока лифты начнут падать, как у нас некоторые балконы? Думаю, вы услышали, что я сказал, и не дай Бог где-то упадет лифт!

С этим тоже когда-то тянули, откладывали до лучших времен, а в результате – судебные расследования и уголовные дела.

Я имею в виду падающие балконы. Каждый руководитель должен осознавать свою персональную ответственность за безопасность граждан. Требую, чтобы до 2020 года весь лифтовой фонд был приведен в надлежащее техническое состояние. Ссылки на недостаток средств не принимаются. Наш завод в Могилеве производит отличные современные лифты. Договаривайтесь.

С другой стороны, и промышленники должны позаботиться о качестве своей продукции.

Технологии совершенствуются с каждым днем, а сроки, например, эксплуатации лифтов по-прежнему 25 лет. Может, пора подумать над их увеличением, над повышением эксплуатационных характеристик? Ведь речь идет о достаточно дорогом оборудовании, которое должно оправдывать свою цену. Вы не только о собственной прибыли должны думать, но и о решении государственных задач и о безопасности граждан.