В ЕК предложили потратить на оружие деньги из фонда помощи бедным регионам

В высшем органе исполнительной власти ЕС предложили потратить на оружие деньги из фонда помощи бедным регионам. Изначально фонд сплочения создавался для развития отстающих стран объединения, но, кажется, приоритеты поменялись, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий банк планируют фактически ограбить, направив 90 % суммы крупнейшим военно-промышленным концернам. И в данном случае неважно, где находятся эти предприятия: в бедных или относительно богатых странах Европы. Важнее, что они производят и в каких количествах. В документах Еврокомиссии отмечается: оборонные проекты могут финансироваться из европейского бюджета на все 100 %. В то время как обычно размер дотаций составляет не более трети.