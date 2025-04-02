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В ЕК предложили потратить на оружие деньги из фонда помощи бедным регионам

02 апреля 2025 08:07
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В высшем органе исполнительной власти ЕС предложили потратить на оружие деньги из фонда помощи бедным регионам. Изначально фонд сплочения создавался для развития отстающих стран объединения, но, кажется, приоритеты поменялись, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕК предложили потратить на оружие деньги из фонда помощи бедным регионам-2

Общий банк планируют фактически ограбить, направив 90 % суммы крупнейшим военно-промышленным концернам. И в данном случае неважно, где находятся эти предприятия: в бедных или относительно богатых странах Европы. Важнее, что они производят и в каких количествах. В документах Еврокомиссии отмечается: оборонные проекты могут финансироваться из европейского бюджета на все 100 %. В то время как обычно размер дотаций составляет не более трети.

# Международная политика

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