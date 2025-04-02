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Клип снимали на Сейшелах! Тео и Ольга Рыжикова рассказали о новой песне «Фэншуй»

02 апреля 2025 08:47
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Полный фэншуй! У Тео и Ольги Рыжиковой яркая весенняя премьера новой песни и экзотического клипа. Про отпускной вайб и беззаботность жизни рассказали наши гости.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Тео, певец и Ольга Рыжикова, певица.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите, как появилась песня?

Клип снимали на Сейшелах! Тео и Ольга Рыжикова рассказали о новой песне «Фэншуй»-2

Тео, певец:
Захотелось поэкспериментировать немного в латино, захотелось новых ритмов, поэтому с пониманием нашей задачи мы принялись писать песню, которая получилась довольно позитивной. Как всегда, эта песня про нас, про наше настроение. Мы будем очень рады, если этот трек откликнется в сердцах наших слушателей.

Ольга Рыжикова, певица:
Вся эта песня и клип – это наше с Тео представление о гармонии, любви, об отпуске, о маленьком счастье, которого мы все ждем в виде небольшого путешествия. Действительно, это райские места мечты. Это те острова, куда хотел бы отправиться каждый человек.

Юрий Царев, ведущий:
Это Сейшелы.

Клип снимали на Сейшелах! Тео и Ольга Рыжикова рассказали о новой песне «Фэншуй»-4

Ольга Рыжикова:
Да.

Ольга Бурлакова:
Как снимали клип?

Ольга Рыжикова:
Видео легкое и беззаботное, но нам пришлось потрудиться. Подготовка началась еще в Минске, всю одежду, костюмы нужно было подготовить, привезти, продумать.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # ТЕО # Ольга Рыжикова # Юрий Царёв # Александра Каштанова # Ольга Бурлакова

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