Клип снимали на Сейшелах! Тео и Ольга Рыжикова рассказали о новой песне «Фэншуй»

Полный фэншуй! У Тео и Ольги Рыжиковой яркая весенняя премьера новой песни и экзотического клипа. Про отпускной вайб и беззаботность жизни рассказали наши гости.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Тео, певец и Ольга Рыжикова, певица.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите, как появилась песня?
Тео, певец:
Захотелось поэкспериментировать немного в латино, захотелось новых ритмов, поэтому с пониманием нашей задачи мы принялись писать песню, которая получилась довольно позитивной. Как всегда, эта песня про нас, про наше настроение. Мы будем очень рады, если этот трек откликнется в сердцах наших слушателей.
Ольга Рыжикова, певица:
Вся эта песня и клип – это наше с Тео представление о гармонии, любви, об отпуске, о маленьком счастье, которого мы все ждем в виде небольшого путешествия. Действительно, это райские места мечты. Это те острова, куда хотел бы отправиться каждый человек.
Юрий Царев, ведущий:
Это Сейшелы.
Ольга Рыжикова:
Да.
Ольга Бурлакова:
Как снимали клип?
Ольга Рыжикова:
Видео легкое и беззаботное, но нам пришлось потрудиться. Подготовка началась еще в Минске, всю одежду, костюмы нужно было подготовить, привезти, продумать.
Подробности в видео.