Клип снимали на Сейшелах! Тео и Ольга Рыжикова рассказали о новой песне «Фэншуй»

Тео, певец:

Захотелось поэкспериментировать немного в латино, захотелось новых ритмов, поэтому с пониманием нашей задачи мы принялись писать песню, которая получилась довольно позитивной. Как всегда, эта песня про нас, про наше настроение. Мы будем очень рады, если этот трек откликнется в сердцах наших слушателей.

Ольга Рыжикова, певица:

Вся эта песня и клип – это наше с Тео представление о гармонии, любви, об отпуске, о маленьком счастье, которого мы все ждем в виде небольшого путешествия. Действительно, это райские места мечты. Это те острова, куда хотел бы отправиться каждый человек.

Юрий Царев, ведущий:

Это Сейшелы.