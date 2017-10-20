Мнение Президента о том, как будут справляться с отходами в Беларуси

Новости Беларуси. Еще одна тема разговора – ежегодно в стране образуется около четырех миллионов тонн твердых коммунальных отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мусорный айсберг – настоящая беда современного общества. Президент требует внедрять инновации и перенимать опыт у успешных предприятий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ежегодно в стране образуется 4 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Из них по итогам 2016 года направлено на захоронение 84 %, на переработку – только 16 %. Для захоронения всего объема коммунальных отходов в республике используется 168 полигонов и 1,5 тысяч мини-полигонов в сельской местности.

Более 90 % из них построены во времена СССР.

Мы знаем, что это за полигоны и мини-полигоны. Летая над страной, я это очень хорошо вижу. Новому Министру природных ресурсов и охраны окружающей среды поставлена железная задача разобраться с теми, кто отвечает за эти полигоны, и особенно с теми, кто эти полигоны создает где попало. То есть замусоривают леса, дороги, придорожные полосы и так далее. Вы знаете, о чем идет речь. Действуйте!

Мощности этих полигонов в настоящее время исчерпаны, эксплуатация не обеспечивает безопасного содержания отходов. Наиболее остро проблема стоит для нашей столицы. На полигоне «Северный» за период его эксплуатации с 1981 года захоронено 25 миллионов т отходов, что более чем в семь раз превышает проектные нагрузки.

И гора отходов уже видна при подъезде к городу за несколько десятков километров. И из космоса очень хорошо видна.

Такое состояние дел требует разработки долгосрочной программы по рекультивации и закрытию полигонов, а также внедрению новых подходов к обращению с отходами. У нас не так много свободной земли, чтобы строить полигоны и складировать на них мусор. Тем более вам, как докладывал Премьер, показали самые современные образцы и подходы к этому делу. Рентабельные для тех, кто этого хочет. Даже на меня выходили конкретные бизнесмены и прямо просили разрешить перерабатывать отходы возле той свалки, что меня крайне удивило. Я их, правда, отправил к Шорцу. Думаю, они решили этот вопрос.

Наука должна подключиться и сказать, что наиболее целесообразно: сжигать мусор и получать от него энергию или большую его часть перерабатывать.