Президент Беларуси об оптимизации теплоснабжения домов

Новости Беларуси. Теплоснабжение – самая дорогая услуга в жировке. Зимой именно она «весит» до 30 % общей стоимости коммуналки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тепло сегодня стоит очень дорого, завтра будет еще дороже, и любая оптимизация котельного хозяйства оборачивается выгодой и для потребителей, и для государства. Кроме того, не надо забывать о плановой замене изношенных теплосетей. Если не выполнять в необходимых объемах, в будущем получите большие проблемы, с которыми регулярно сталкиваются наши соседи. В России, Украине из-за этого замерзают не только кварталы, но и целые города. У нас недопустимо, чтобы замерз даже один отдельно взятый дом. Надеюсь, вы меня услышали.

Особенно остро стоит проблема обслуживания коммунальной инфраструктуры в сельской местности.

Также нужно министерству решить вопрос тепловой модернизации жилых домов в целях экономии. Вы изменили подходы к этому вопросу. Народ оценил это неоднозначно. Если люди хотят сделать утепление большим по объему, чем положено, то посчитайте и сделайте за их же деньги. Чтобы не было накладно, договоритесь со строителями, производителями утеплений и дайте рассрочку. Это тоже значительная экономия.

Резервы для экономии есть. Во-первых, активное использование местных видов топлива, во-вторых, снижение доли импортируемых продуктов. Например, газа. Кстати, в части подачи тепла и горячей воды есть и еще одна межведомственная проблема. Тот самый нерешенный вопрос – нежелание производителей работать напрямую с потребителем. Говорят, могут упасть экономические показатели.

Александр Лукашенко:

Однако с использованием местных ресурсов не все благополучно. Проверками систематически устанавливаются факты использования переувлажненного древесного топлива.

Это приводит к повышению его удельных расходов до 65 % и снижению коэффициента полезного действия котлов до 30 %.

Не тема сегодняшнего разговора, к этому мы вернемся - посреднические структуры при закупках сырья и при реализации готовой продукции, особенно госпредприятия. Этому будет уделено особое внимание. Там вся коррупция. Всех, кого мы посадили в последнее время, почти все «залетели» именно на этих проблемах. Как только вы начинаете использовать посредников, к вам сразу придут правоохранители и контролеры. Это я вам твердо обещаю.

Закупка топлива у посреднических структур и без проведения соответствующих конкурентных процедур также ведет к завышению себестоимости тепловой энергии. Такие факты были выявлены в Полоцке, Бресте, Скиделе. Установлены случаи значительной разницы в стоимости (аж до двух раз) древесного топлива, приобретаемого органами ЖКХ в пределах одного района. И там тоже сейчас работают правоохранители.