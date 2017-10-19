Во сколько будут обходиться жировки: в Минске проходит двухдневный семинар, посвященный реформам ЖКХ

Новости Беларуси. 18 октября в Минске начал работу семинар, посвященный теме, волнующей, без преувеличения, каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунальные услуги – во сколько в будущем будут обходиться жировки? Стоит ли ждать снижения затрат, перехода на современные технологии и, как результат, повышения качества услуг? Эти вопросы обсуждают десятки специалистов.