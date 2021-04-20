Здесь Арман Силла, Виктор Лукашенко и многие другие. В БГУФК высадили аллею, вот как это было

Новости Беларуси. Каштаны и липы, сирень и черемуха. Новая высаженная аллея теперь украшает ландшафт Белорусского университета физической культуры. Участие в экологической акции приняли белорусские спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рядом с ними трудились также вице-премьер, министр спорта и туризма, президент Национального олимпийского комитета.

Деревья имеют магическую связь прошлого и будущего, считают спортсмены. Они знают толк не только в спорте. Сегодня чемпионы и призеры Олимпийских игр, мира и Европы разных лет, а также спортивные функционеры садили деревья в главном спортивном вузе страны. Маленькие, тонкие, хрупкие саженцы ивы, липы и березы соединили их всех.

Мы технологию соблюдаем. Надо пролить, правильно утрамбовать нужно. Все чтобы было с толком, с расстановкой.

Все как положено – дерево, дом, сын.

Я наслаждаюсь процессом.

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:

В Год единства посадить вместе, дружно деревья, аллею для молодежи, конечно, здорово.

Александр Богданович, олимпийский чемпион (гребля на байдарках и каноэ):

Это единение поколений. И это очень здорово. Дерево – это, знаете, что-то такое историческое. Мы потом сможем прийти, рассказать своим детям.

Смена обстановки – это отдых.

Совсем недавно Арман Силла триумфально победил на чемпионате Европы по тхэквондо, он метит на предстоящую Олимпиаду, но сейчас двухметровый исполин не жалеет сил для благого дела. Арман-Маршалл Силла о возвращении в большой спорт: «Оказалось, что я конкурентоспособен» Тяжелоатлет Петр Асаенок также готовится к Олимпийским играм. Посадка деревьев для него – это почти ритуал. Победный.

Петр Асаенок, серебряный призер чемпионата Европы – 2021 по тяжелой атлетике:

Мы с природой – одно целое. Расскажу своим детям: вот это два дерева, которые мы посадили с твоей мамой. Подавать пример таким образом. Двукратный чемпион юношеских Олимпийских игр, дзюдоист Артем Колосов садит каштан вместе с мэтрами.

Артем Колосов, двукратный чемпион юношеских Олимпийских игр – 2018:

В рамках подготовки к Олимпийским играм я на этом месте с вами сажаю деревья, помогаю нашу Беларусь озеленить. Я и знал этих олимпийских чемпионов всех, я смотрел их по телевизору, и встретиться лицом к лицу – это честь даже для меня, что мы встретились вместе здесь, на высадке деревьев.

Пока это только маленькие неприметные веточки, но совсем скоро храм спорта будет гордиться своей зеленой аллеей с историей.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Сегодня мы озеленили именно замечательное место в Минске, где находится вуз, где совершенствуются – и мы это реально видим – инфраструктура, стадион, плоскостные сооружения. Это все для занятия спортом не только для студентов, но для всех жителей Минска.