Прямой эфир

Здесь Арман Силла, Виктор Лукашенко и многие другие. В БГУФК высадили аллею, вот как это было

20 апреля 2021 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Каштаны и липы, сирень и черемуха. Новая высаженная аллея теперь украшает ландшафт Белорусского университета физической культуры. Участие в экологической акции приняли белорусские спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рядом с ними трудились также вице-премьер, министр спорта и туризма, президент Национального олимпийского комитета.

Здесь Арман Силла, Виктор Лукашенко и многие другие. В БГУФК высадили аллею, вот как это было-1

Деревья имеют магическую связь прошлого и будущего, считают спортсмены. Они знают толк не только в спорте. Сегодня чемпионы и призеры Олимпийских игр, мира и Европы разных лет, а также спортивные функционеры садили деревья в главном спортивном вузе страны. Маленькие, тонкие, хрупкие саженцы ивы, липы и березы соединили их всех.

Здесь Арман Силла, Виктор Лукашенко и многие другие. В БГУФК высадили аллею, вот как это было-4

Мы технологию соблюдаем. Надо пролить, правильно утрамбовать нужно. Все чтобы было с толком, с расстановкой.

Здесь Арман Силла, Виктор Лукашенко и многие другие. В БГУФК высадили аллею, вот как это было-7

Все как положено – дерево, дом, сын.

Здесь Арман Силла, Виктор Лукашенко и многие другие. В БГУФК высадили аллею, вот как это было-10

Я наслаждаюсь процессом.

Здесь Арман Силла, Виктор Лукашенко и многие другие. В БГУФК высадили аллею, вот как это было-13

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:
В Год единства посадить вместе, дружно деревья, аллею для молодежи, конечно, здорово.

Здесь Арман Силла, Виктор Лукашенко и многие другие. В БГУФК высадили аллею, вот как это было-16

Александр Богданович, олимпийский чемпион (гребля на байдарках и каноэ):
Это единение поколений. И это очень здорово. Дерево – это, знаете, что-то такое историческое. Мы потом сможем прийти, рассказать своим детям.

Здесь Арман Силла, Виктор Лукашенко и многие другие. В БГУФК высадили аллею, вот как это было-19

Смена обстановки это отдых.

Здесь Арман Силла, Виктор Лукашенко и многие другие. В БГУФК высадили аллею, вот как это было-22

Совсем недавно Арман Силла триумфально победил на чемпионате Европы по тхэквондо, он метит на предстоящую Олимпиаду, но сейчас двухметровый исполин не жалеет сил для благого дела.

Арман-Маршалл Силла о возвращении в большой спорт: «Оказалось, что я конкурентоспособен»

Тяжелоатлет Петр Асаенок также готовится к Олимпийским играм. Посадка деревьев для него – это почти ритуал. Победный.

Здесь Арман Силла, Виктор Лукашенко и многие другие. В БГУФК высадили аллею, вот как это было-25

Петр Асаенок, серебряный призер чемпионата Европы – 2021 по тяжелой атлетике:
Мы с природой одно целое. Расскажу своим детям: вот это два дерева, которые мы посадили с твоей мамой. Подавать пример таким образом.

Двукратный чемпион юношеских Олимпийских игр, дзюдоист Артем Колосов садит каштан вместе с мэтрами.

Здесь Арман Силла, Виктор Лукашенко и многие другие. В БГУФК высадили аллею, вот как это было-28

Артем Колосов, двукратный чемпион юношеских Олимпийских игр – 2018:
В рамках подготовки к Олимпийским играм я на этом месте с вами сажаю деревья, помогаю нашу Беларусь озеленить. Я и знал этих олимпийских чемпионов всех, я смотрел их по телевизору, и встретиться лицом к лицу это честь даже для меня, что мы встретились вместе здесь, на высадке деревьев.

Здесь Арман Силла, Виктор Лукашенко и многие другие. В БГУФК высадили аллею, вот как это было-31

Пока это только маленькие неприметные веточки, но совсем скоро храм спорта будет гордиться своей зеленой аллеей с историей.

Здесь Арман Силла, Виктор Лукашенко и многие другие. В БГУФК высадили аллею, вот как это было-34

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Сегодня мы озеленили именно замечательное место в Минске, где находится вуз, где совершенствуются и мы это реально видим инфраструктура, стадион, плоскостные сооружения. Это все для занятия спортом не только для студентов, но для всех жителей Минска.

Здесь Арман Силла, Виктор Лукашенко и многие другие. В БГУФК высадили аллею, вот как это было-37

Когда-то современный проспект Победителей, где расположена альма-матер многих спортсменов и тренеров, назывался Парковой магистралью. Да и сегодня это место по праву можно именовать самым зеленым в Минске.

# Белорусские спортсмены # общество # Виктор Лукашенко # Антонина Кошель # Александр Богданович # Петр Асаенок # Артём Колосов # Игорь Петришенко # Арман-Маршалл Силла # Сергей Ковальчук # Наталья Цилинская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент подписал Указ об организации вступительной кампании в 2021 году
20 апреля 2021 16:39

Президент подписал Указ об организации вступительной кампании в 2021 году

Андрей Лазуткин: «Группа Зенковича, которую взяли в Москве, говорила о возможности полного отключения белорусской энергосистемы»
20 апреля 2021 16:29

Андрей Лазуткин: «Группа Зенковича, которую взяли в Москве, говорила о возможности полного отключения белорусской энергосистемы»

Медики будут выезжать на предприятия. Владимир Кухарев распорядился прививать минчан от коронавируса на рабочих местах
20 апреля 2021 16:19

Медики будут выезжать на предприятия. Владимир Кухарев распорядился прививать минчан от коронавируса на рабочих местах