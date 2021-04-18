Арман-Маршалл Силла о возвращении в большой спорт: «Оказалось, что я конкурентоспособен»

Новости Беларуси. Обобщить подсказки тренера и выработать тактику дальнейших действий – такую задачу сейчас ставит перед собой Арман-Маршалл Силла, главная надежда белорусского тхэквондо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Карьеру спортсмена на паузу поставила допинговая история. Он до конца боролся за свое честное имя, к расследованию даже подключали спецслужбы. Но приговор был суров: четыре года вне соревнований и обнуление всех результатов. О допинге, политике в спорте и жизни после дисквалификации с Арманом-Маршаллом Силлой поговорила Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Сегодня мы намерены узнать секрет настоящей силы у самого перспективного тхэквондиста Беларуси. Но прежде всего основательно подготовимся, проработаем свой спортивный лук.

Добрый день.

Арман-Маршалл Силла, чемпион Европы по тхэквондо (2014, 2016, 2021):

Добрый. Кристина Федорович:

Кстати, как здороваются в тхэквондо?

Ну, теперь мне кажется, я точно готова. Арман-Маршалл Силла:

Теперь можем начать.

О победе на ЧЕ: только сейчас начинаю понимать, что произошло, но это очень круто Кристина Федорович:

Не могу не начать с поздравлений, вы триумфально вернулись после долгого перерыва. Каково это?

Арман-Маршалл Силла:

Волнительно, долгожданно, местами неожиданно. Я только сейчас начинаю понимать, что произошло, но это очень круто. Я по этому скучал. Кристина Федорович:

Вы теперь трехкратный чемпион, правильно? Арман-Маршалл Силла:

Так точно.

В каких-то непонятных местах уже не ем и не пью. Если меня приглашают в гости, то только в доверенном кругу Кристина Федорович:

Теперь предлагаю вернуться к той самой паузе неприятной. Сразу ли вы поверили в услышанное? Какие у вас были эмоции, когда вы узнали, что у вас нашли запрещенные вещества в организме? Арман-Маршалл Силла:

Я, естественно, не ожидал такого. Отнесся к этому как к шутке. Я просто лежал в своем номере и ждал тренировку в Стайках. Мне позвонили, сказали, что обнаружили положительную допинг-пробу. Я, естественно, в это не поверил и перенаправил звонок – звоните тренеру и дальше разбирайтесь. Я был уверен, что на этом все закончится. А мне тренер перезванивает и говорит, что за фигня, как так. Вот с этого все и началось. Кристина Федорович:

Как вы рассуждаете об этой ситуации спустя время? Допускаете ли вы, что как-то политика вмешалась в спорт, как это часто сейчас бывает?

Арман-Маршалл Силла:

Сложно о чем-то судить, потому что мы так и не узнали, кто это мог быть. Вариации абсолютно разные, вплоть до того, что соперники из других стран могли это сделать или кто-то еще. Сейчас я стараюсь об этом не думать. Какие-то выводы из этого сделать, как мне себя обезопасить, как больше не попасть в такую ситуацию. Кристина Федорович:

Вы упомянули свою безопасность.

Арман-Маршалл Силла:

Конечно, потому что это мог быть не мельдой, а какая-нибудь отрава или что-то еще. Кристина Федорович:

Конечно. Как это происходит у вас? Рацион питания, вы, наверное, тщательно следите за тем, где вы кушаете. Расскажите об этом.

Арман-Маршалл Силла:

Да, в каких-то непонятных местах уже не ем и не пью. Если меня приглашают в гости, то только в доверенном кругу. Из оставленных бутылок не пьем. Кристина Федорович:

Знаю, что вы тогда просто так не сдались. Читала, что вы продавали машину. Арман-Маршалл Силла:

Средства искали где только можно. Все, которые у меня были, я в это дело вложил. Тренер помогал, федерация помогала. На платформе люди, которым небезразлична была ситуация, тоже скидывали деньги, помогали. Общими силами собрали сумму на адвокатов, на то, чтобы подать в суд, разобрать это дело, попытаться исключить дисквалификацию. Мы сделали все, что могли. Нет – значит нет.

Кристина Федорович:

Какой была жизнь после дисквалификации? Арман-Маршалл Силла:

Другая. Человек привык жить в спортивном режиме: подъем, тренировка, обед и ужин по расписанию, вторая тренировка, сон, постоянные поездки. А сейчас ты просто окунаешься в жизнь, которой живет каждый человек. Тебе нужно понять, чем ты будешь заниматься, как найти себя, чтобы дело нравилось и приносило доход. Твоя жизнь кардинально поменялась. Планы, которые ты строил, уже все, до свидания. Нужен новый план. С этим столкнулся. В итоге нашел себя в тренерской деятельности, чему очень рад. Кристина Федорович:

Еще вычитала такой интересный момент, что даже после дисквалификации – вооруженные силы.

Арман-Маршалл Силла:

Был такой момент. Это скорее было из разряда попытки остаться в спорте. То есть там можно было бы тренироваться и все в таком духе. Но не получилось по здоровью. Не то чтобы я расстроился. Остается только где-то технико-тактические моменты подчистить и уже бороться за лицензию на Олимпиаду Кристина Федорович:

Теперь вернемся в события дней грядущих. В мае уже будут отборы на предстоящие Игры. Как подготовка? Арман-Маршалл Силла:

Полным ходом. Все очень жарко. Рад результату, который получилось достичь на чемпионате Европы, потому что это был контрольный турнир. Мы должны были понять, насколько в хорошей я форме, насколько я конкурентоспособен. Оказалось, конкурентоспособен. Поэтому сейчас остается только где-то технико-тактические моменты подчистить и уже бороться за лицензию.

Кристина Федорович:

Насколько сейчас тхэквондо развито в Беларуси? Арман-Маршалл Силла:

По сравнению со всеми олимпийскими видами спорта не сказать, что прямо суперразвито. Но если брать в общем, например, у меня друг тренер по гимнастике, он ищет школы, свободные места, куда можно набрать группы. Он постоянно жалуется, что во всех школах либо карате, либо тхэквондо. Детских групп много. Кристина Федорович:

Вы говорите, групп хватает. Многих родителей ведь это интересует. Условно, если у меня когда-нибудь будет сын, захочу его отдать в тхэквондо. То есть спокойно можно привести, отдать в хорошие руки.