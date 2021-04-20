Медики будут выезжать на предприятия. Владимир Кухарев распорядился прививать минчан от коронавируса на рабочих местах

Новости Беларуси. Вакцинация без отрыва от производства. Прививать от коронавируса в Минске планируют с выездом на предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Соответствующее поручение дал мэр Минска Владимир Кухарев. Работа уже проводится.

Такой способ для крупных коллективов более удобен, нежели направление работников в прививочные кабинеты городских поликлиник.