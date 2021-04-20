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Медики будут выезжать на предприятия. Владимир Кухарев распорядился прививать минчан от коронавируса на рабочих местах

20 апреля 2021 16:19
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Новости Беларуси. Вакцинация без отрыва от производства. Прививать от коронавируса в Минске планируют с выездом на предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Соответствующее поручение дал мэр Минска Владимир Кухарев. Работа уже проводится.

Такой способ для крупных коллективов более удобен, нежели направление работников в прививочные кабинеты городских поликлиник.

Медики будут выезжать на предприятия. Владимир Кухарев распорядился прививать минчан от коронавируса на рабочих местах-1

Напомним, в Минске продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Получить прививку может любой желающий. Достаточно обратиться в свою поликлинику. Важно также соблюдать все противоэпидемические мероприятия как в трудовых коллективах, так и в местах с массовым пребыванием людей.

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# Коронавирус # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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