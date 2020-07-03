Застройка Беларуси. Ещё недавно мерили только метры, а сегодня начинаем задаваться вопросом: а какое жилье мы строим?

Новости Беларуси. Теперь у многодетной мамы Елены на одну приятную заботу больше. К воспитанию детей добавилась не менее важная миссия: закончить ремонт и дружно въехать в новую квартиру, рассказали в проекте «Сделано».

Елена Давыдова:

Зайки, посмотрите на домик. Там наши квартиры, скоро мы переедем. У вас будет у каждого своя комната. «На одну семью выделялось по две квартиры». Кто живёт в новых домах на Скрипникова в Минске А ведь еще 25 лет назад не то что о мечтах, о возможностях говорили очень осторожно. Кнопки бесконтактные, а углы дверей обиты жестью. Рассказываем про особенный дом в Каменной Горке Не загадывали. Ведь в 90-е – времени пустых прилавков и мизерных зарплат – не о квартирах думали, а о том, как прокормить семьи, купить самое необходимое.

Сейчас же выбирают город, район, метраж, планировку и окна во двор. А молодежь, которая видит доступность, даже не подозревает, через что пришлось пройти родителям и какие усилия предприняло государство, чтобы свое жилье было как никогда близким.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они не помнят Беларусь, из которой мы с вами выходили в лаптях и без штанов в середине 90-х. Они не помнят этих талонов, не помнят, что мы не могли купить бутылку молока какого-то. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы хлеб испечь. Они не помнят, что чтобы эту буханку хлеба купить, выстаивали очереди по полдня. Они живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что все это упадет им с неба.

В своей жизни жилищный вопрос так или иначе приходится решать каждой семье. Всего в 2020 году в республике введут в эксплуатацию 4 миллиона квадратных метров жилья. В том числе почти миллион «квадратов» с поддержкой от государства.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:

40 % от общего ввода жилья – жилье для нуждающихся в улучшении жилищных условий. По результатам прошлого года 1,5 миллиона квадратных метров – это как раз построено жилья для многодетных. Такая же тенденция сохранится и в текущем году. Мы максимально расширяем круг возможностей, чтобы каждый гражданин получил удобную и комфортную для себя квартиру. У нас один из наиболее хороших показателей по обеспеченности жильем. Мы занимаем среди стран СНГ второе место. Почему семья минчан говорит: «Привет, дом» каждый раз, когда приезжает откуда-то? Сегодня строительная отрасль уделяет особое внимание социальной сфере. По планам только в столице совсем скоро плюс 16 новых школ, 28 детских садов, 39 объектов здравоохранения. Облик столицы меняется на глазах. Но пусть Минск и притягивает, по темпераменту подходит не всем. И здесь города-спутники становятся хорошей альтернативой.

Денис Никитин, начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Город-спутник Смолевичи. Там до конца этого года планируем приступить к строительству шести жилых домов. Параллельно будет готовиться инфраструктура. Будем приступать к возведению детского садика и одной школы. Пока что. То есть в следующем году объемы жилья будут увеличиваться.

Мы заинтересованы в развитии городов-спутников, прежде всего потому что мы будем туда направлять граждан, которые состоят на учете нуждающихся в Минске непосредственно, кто изъявит желание там строиться. Ещё год назад здесь было голое поле. Посмотрите, как изменился Заречный район Бреста Жилье в Брестской области по-прежнему в спросе. Это единственный регион, где сохраняется естественный прирост и больше всего проживает многодетных семей. А потому новые кварталы растут буквально на глазах, заполняясь детским смехом.

В цифрах: плюс 650 тысяч квадратных метров. Это значит, что около 12 тысяч семей ежегодно становятся обладателями собственного жилья. К слову, такими объемами строительства жилья не может похвастаться даже столица. Но не количества ради, сегодня ключевой момент в развитии Бреста – комфортная среда (когда рядом есть школы, магазины, транспортное сообщение).

Николай Власюк, главный архитектор Бреста:

Если еще недавно мы мерили, сколько метров квадратных строится, сколько километров дорог строится, то сегодня начинаем задаваться вопросом: а какое жилье мы строим? Когда люди покупают квартиру, они не покупают чисто метры квадратные на каком-то этаже, они хотят видеть хороший вид из окна, рядышком зеленую территорию.

«Город, комфортный для людей» – эта концепция развития, с которой Брест определился несколько лет назад и уверенно идет в нужном направлении. 2019-й для Бреста был историческим – город отметил тысячелетний юбилей. На подготовку к празднику ушел не один год, это было время кардинальных перемен. Десятки жизненно важных объектов (путепроводы и дороги, парки и аллеи, школы, детские сады, больницы) реконструировали и возвели с нуля. Все это сделало приграничный город не только красивым и современным, но и по-настоящему комфортным для жизни.

Александр Лукашенко:

Конечно, Брест стал неузнаваем. И мне несколько было стыдно пять-семь лет тому назад, что Брест в своем внешнем обличии серьезно отставал от других областных центров и Минска. И когда мы с вашим губернатором Анатолием Лисом обсуждали эту проблему, я ему сказал: надо воспользоваться этим случаем, тысячелетием, и подтянуть Брест до уровня самых красивых городов Европы и тем более Беларуси.

Ежегодно в Беларуси возводят несколько миллионов квадратных метров жилья. С такой же интенсивностью преображается и архитектурный облик страны. Новые объекты культуры, здравоохранения и спорта, жилищные кварталы, промышленные предприятия.

Сегодня главной строительной площадкой в стране является Белорусская АЭС в Островце. Это и новый город на карте страны, и целая новая отрасль энергетики. Успешно реализованы проекты, которые по праву можно назвать визитной карточкой республики. Впечатляют своим величием столичный железнодорожный вокзал, Национальная библиотека, Дворец Независимости, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, многофункциональные спортивные комплексы «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена».

Ольга Радченко, председатель комитета по архитектуре и градостроительству Мингорисполкома:

Минск – это перекресток двух цивилизаций. И город стремится к этому комфорту, к благоприятной среде, проживанию жителей. Город развивается и имеет долгосрочные перспективы – это строительство бассейна международного стандарта и стадиона. Это будут очень масштабные проекты. Прекрасным подарком белорусской столице в 2018 году стал реконструированный стадион «Динамо». Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске

А еще в Беларуси проведена масштабная модернизация промышленных организаций строительного комплекса. Это позволяет выпускать практически весь перечень строительных материалов. Созданы производства по цементу, стеклу. Причем большинство из них – это экспортоориентированное производство. Как, например, стеклозавод «Неман». Он выпускает достаточно обширную гамму материалов и 97 % от общего объема производства реализует на экспорт.

Руслан Пархамович:

Сегодня строительная отрасль демонстрирует хорошие результаты. По результатам работы за текущий год мы подросли по вкладу в ВВП. Сейчас как раз заканчиваем работу над своим собственным строительным кодексом и работаем над цифровой модернизацией. Все в конечном итоге направлено для комфорта жителей.

Строительная сфера – это часть социальной политики. Во главе угла был и остается человек. И столь желанные квадратные метры – уже не просто мечта, в которую еще 30 лет назад было так сложно поверить. Это сделано! Мы научились выстраивать логистику возможностей и держать путь на международные стандарты качества, красоты и комфорта.