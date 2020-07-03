В Минске откроют светомузыкальный фонтан. Каким он будет?

Новости Беларуси. Вечером 3 июля на набережной Свислочи, в районе парка Янки Купалы состоится торжественное открытие мультимедийного фонтана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Светомузыкальный комплекс способен одновременно выпускать 240 водных струй. За последними приготовлениями к открытию наблюдает Григорий Азарёнок. Он выходит на прямую связь.

Григорий Азарёнок, корреспондент:

Мы находимся на берегу Свислочи, в парке Янке Купалы, где готовятся к открытию грандиозного светомузыкального фонтанного комплекса. Несмотря на то, что пошел небольшой дождь, началась генеральная репетиция. Только подумайте: 240 струй поднимаются в высоту и образуют водный экран.

Фонтан способен создавать любое шоу, которое заложено в программу. Он снабжен пультом управления, который находится в специально оборудованном помещении, где установлен так называемый компьютерный мозг. Длина фонтана 90 метров, ширина – 19. Можно представить себе эти масштабы!