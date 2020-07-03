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В Минске откроют светомузыкальный фонтан. Каким он будет?

03 июля 2020 14:36
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Новости Беларуси. Вечером 3 июля на набережной Свислочи, в районе парка Янки Купалы состоится торжественное открытие мультимедийного фонтана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Светомузыкальный комплекс способен одновременно выпускать 240 водных струй.

За последними приготовлениями к открытию наблюдает Григорий Азарёнок. Он выходит на прямую связь.

В Минске откроют светомузыкальный фонтан. Каким он будет?-1

Григорий Азарёнок, корреспондент:
Мы находимся на берегу Свислочи, в парке Янке Купалы, где готовятся к открытию грандиозного светомузыкального фонтанного комплекса. Несмотря на то, что пошел небольшой дождь, началась генеральная репетиция. Только подумайте: 240 струй поднимаются в высоту и образуют водный экран.

В Минске откроют светомузыкальный фонтан. Каким он будет?-4

Фонтан способен создавать любое шоу, которое заложено в программу. Он снабжен пультом управления, который находится в специально оборудованном помещении, где установлен так называемый компьютерный мозг. Длина фонтана 90 метров, ширина – 19. Можно представить себе эти масштабы!

В Минске откроют светомузыкальный фонтан. Каким он будет?-7

В Минске откроют светомузыкальный фонтан. Каким он будет?-9

В Минске откроют светомузыкальный фонтан. Каким он будет?-11

Максимальная высота струй может достигать 30 метров, что сопоставимо с высотой 10-этажного дома. Уже несколько раз его запускали в пробном режиме. Действие завораживающее.

Подробнее – в видеоматериале.

# День Независимости # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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