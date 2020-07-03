Почему семья минчан говорит: «Привет, дом» каждый раз, когда приезжает откуда-то?

Новости Беларуси. В этом доме кулинарными изысками удивляют практически ежедневно вот уже как пять лет. С момента, когда Тамара и Алексей впервые переступили порог собственной квартиры, рассказали в проекте «Сделано».

Пока копили на большую мечту, долгое время жили скромно в общежитиях.

Тамара Шавель:

Я вставала в пять утра, чтобы погреть себе воды ведро и помыть голову, чтобы пойти на работу к восьми утра. Вот этих ощущений, что у нас чего-то не хватало, света или воды, мы здесь в своей квартире постарались обеспечить. Мы всегда, когда приезжаем с дачи или от родителей, всегда приходим в свою квартиру, открываем дверь и говорим: «Привет, дом!»

Теперь у каждого в квартире есть свой личный уголок. Правда, чаще всего все собираются в одной комнате. Шутят, мол, по старой привычке. Но и инфраструктура тоже имеет значение.

Рядом с домом всегда хочется, чтобы был магазин, школа и детский сад. К сложностям семье Шавель не привыкать. Когда строили квартиру в новом районе, были готовы, что в шаговой доступности еще некоторое время не будет всех удобств.

С переездом семья стала больше. Вопрос, куда пристроить малышей, обрел актуальность. Свободное место в садике нашлось. Правда, вариант был не так близок. А тут неожиданно приятная новость – объект стали строить прямо во дворе.

Алексей Шавель:

Конечно, достаточно обидно, когда твой ребенок, который как раз таки может еще ходить в детский сад, туда не попал. Но нам повезло, и мы попали в этот детский сад.

Вот уже год трехэтажный детский сад красуется между высотками. За 22 года он стал первым в Октябрьском районе столицы. Пройти мимо вряд ли получится: яркий фасад, декоративные колонны, пилястры, стеклянный купол.

Александр Шафранович, главный инженер СУ-210 «Стройтреста № 35»:

Что касается фасадной части здания, то довольно-таки интересно было решено применить сплошное остекление витражей на бассейне.