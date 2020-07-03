Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске

Новости Беларуси. Настоящим украшением Минска стал яркий и футуристичный Дворец художественной гимнастики, рассказали в проекте «Сделано».

Крупнейший комплекс расположился на площади в 16 тысяч квадратных метров. При нормативе в три года его возвели за год с небольшим, при этом проект вышел относительно недорогим – 60 миллионов рублей.

Иван Гунич, ведущий инженер СУ-3 «Стройтреста №1»:

При строительстве объекта были применены самые передовые разработки в строительстве, архитектуре и инженерии. При проектировании впервые в Республике Беларусь были применены BIM-технологии – информационное моделирование.

Одновременно во Дворце могут заниматься около 300 спортсменов. Помимо двух залов для национальной сборной два для тех, кто только начинает путь в большой спорт. Еще четыре – для занятий хореографией.

А чтобы ничто не сковывало движений гимнастов, особое внимание отвели высоте потолков (им нет аналогов в мире).

Евгений Жуковский, главный инженер Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике:

Потолки достигают 17,5 метров, что позволяет проводить соревнования высокого уровня. Стены облицованы акустическими панелями. Также для проведения соревнований была проектом предусмотрена мобильная конструкция бличеры. Это трибуны, их вместимость достигает 700 посадочных мест.