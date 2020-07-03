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Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске

03 июля 2020 13:29
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Новости Беларуси. Настоящим украшением Минска стал яркий и футуристичный Дворец художественной гимнастики, рассказали в проекте «Сделано».

Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске-1

Крупнейший комплекс расположился на площади в 16 тысяч квадратных метров. При нормативе в три года его возвели за год с небольшим, при этом проект вышел относительно недорогим – 60 миллионов рублей.

Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске-4

Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске-6

Иван Гунич, ведущий инженер СУ-3 «Стройтреста №1»:
При строительстве объекта были применены самые передовые разработки в строительстве, архитектуре и инженерии. При проектировании впервые в Республике Беларусь были применены BIM-технологии – информационное моделирование.

Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске-9

Одновременно во Дворце могут заниматься около 300 спортсменов. Помимо двух залов для национальной сборной два для тех, кто только начинает путь в большой спорт. Еще четыре – для занятий хореографией.

Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске-12

А чтобы ничто не сковывало движений гимнастов, особое внимание отвели высоте потолков (им нет аналогов в мире).

Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске-15

Евгений Жуковский, главный инженер Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике:
Потолки достигают 17,5 метров, что позволяет проводить соревнования высокого уровня. Стены облицованы акустическими панелями. Также для проведения соревнований была проектом предусмотрена мобильная конструкция бличеры. Это трибуны, их вместимость достигает 700 посадочных мест.

Высота потолков не имеет аналогов, а трибуны мобильные. Вот так выглядит изнутри Дворец гимнастики в Минске-18

Застройка Беларуси. Ещё недавно мерили только метры, а сегодня начинаем задаваться вопросом: а какое жилье мы строим?

Над проектом работали: Маргарита Науменко, Влада Карницкая, Илона Хальвита, Дмитрий Буй, Виталий Гончарик, Геннадий Челей, Дмитрий Бураков.

# Гимнастика # общество # Иван Гунич # Евгений Жуковский # Фотофакт

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