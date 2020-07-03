«Молоко сдавали, но за него деньги никто не платил». Директор сельхозпредприятия рассказала, как работали в 90-ые

Директор экспериментальной базы «Натальевск» Елена Махнач смогла вывести в лидеры слабое хозяйство. Как сейчас обстоят дела у коллектива и какие подарки раньше дарили на 8 марта – рассказали во время праздничного телемарафона «В фарватере Независимости». Мы знаем, что некогда отстающее хозяйство это было, и Вам удалось вывести его в лидеры. Наверняка какая-то тактика, как у управленца, у Вас была? Или это женская интуиция? Что помогло? Елена Махнач, директор экспериментальной базы «Натальевск» Червенского района:

Я бы не сказала, что это было самое отстающее хозяйство. Да сложно было сразу, и почему? Потому что это был 1998 год. Когда всем было сложно. Каждый был сам за себя, каждый старался выжить, как мог. И, наверное, стабильность работе нашего хозяйства давала тогда молочка. Молоко сдавали, но за него деньги никто не платил. И сколько ты сдавал – никого не интересовало. А у нас был свой молочный цех. То есть наш молочный цех перерабатывал всё молочко, которое мы производили в хозяйстве. И это простимулировало нас производить молока больше, потому что его необходимость, потребность была больше.

Был в Вашей жизни нетрадиционный подарок на 8 марта, да? Елена Махнач:

Ой, у меня был не один такой подарок. У меня был и МТЗ-82, и был «Беларус-1221», поэтому были такие подарки женщинам. А как Вы относитесь к таким подаркам? Или это, скорее, такой статусный подарок? Елена Махнач:

Вы знаете, это, скорее, статусный подарок. И не столько женщине-руководителю, сколько хозяйству. То, что необходимо было? Елена Махнач:

Конечно. Новая техника – это всегда хорошо, это всегда необходимо.