«Молоко сдавали, но за него деньги никто не платил». Директор сельхозпредприятия рассказала, как работали в 90-ые
Директор экспериментальной базы «Натальевск» Елена Махнач смогла вывести в лидеры слабое хозяйство. Как сейчас обстоят дела у коллектива и какие подарки раньше дарили на 8 марта – рассказали во время праздничного телемарафона «В фарватере Независимости».
Мы знаем, что некогда отстающее хозяйство это было, и Вам удалось вывести его в лидеры. Наверняка какая-то тактика, как у управленца, у Вас была? Или это женская интуиция? Что помогло?
Елена Махнач, директор экспериментальной базы «Натальевск» Червенского района:
Я бы не сказала, что это было самое отстающее хозяйство. Да сложно было сразу, и почему? Потому что это был 1998 год. Когда всем было сложно. Каждый был сам за себя, каждый старался выжить, как мог. И, наверное, стабильность работе нашего хозяйства давала тогда молочка. Молоко сдавали, но за него деньги никто не платил. И сколько ты сдавал – никого не интересовало. А у нас был свой молочный цех. То есть наш молочный цех перерабатывал всё молочко, которое мы производили в хозяйстве. И это простимулировало нас производить молока больше, потому что его необходимость, потребность была больше.
Был в Вашей жизни нетрадиционный подарок на 8 марта, да?
Елена Махнач:
Ой, у меня был не один такой подарок. У меня был и МТЗ-82, и был «Беларус-1221», поэтому были такие подарки женщинам.
А как Вы относитесь к таким подаркам? Или это, скорее, такой статусный подарок?
Елена Махнач:
Вы знаете, это, скорее, статусный подарок. И не столько женщине-руководителю, сколько хозяйству.
То, что необходимо было?
Елена Махнач:
Конечно. Новая техника – это всегда хорошо, это всегда необходимо.
Сравнивая со временем 10-15 лет назад, современная техника – она насколько вам сейчас облегчает работу?
Елена Махнач:
Это небо и земля. Вот если начать вспоминать всю цепочку этих событий, то сейчас для нас самое главное – подготовить эту технику, она высокопроизводительная. Теперь во главу угла ставится знание технологии, умение видеть впереди, то есть применять все передовые технологии, всё, что только можно, и у нас для этого есть возможности. Возрастает роль специалистов.
А ресурс человеческий сейчас на селе как бы Вы оценили?
Елена Махнач:
У нас в хозяйстве достаточно большой коллектив – 260 работающих, из которых 50 специалистов. И сейчас приходят механизаторы, их возраст 33 года, то есть молодые. И многие приходят после колледжей, и им дано право выбирать. Если раньше они должны были отработать по специальности, то теперь при желании идут на трактора, работают с удовольствием, технику знают досконально.
Подробности беседы – в видеоматериале.