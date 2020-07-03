«На одну семью выделялось по две квартиры». Кто живёт в новых домах на Скрипникова в Минске

Новости Беларуси. Три года назад в семье Давыдовых родился четвертый ребенок. Двухкомнатная стала теснее. Расширить квадратные метры помогло государство, рассказали в проекте «Сделано».

Елена Давыдова:

Мы воспользовались субсидией, воспользовались семейным капиталом и очень рады, что вот такая возможность у нас появилась.

В очереди долго стоять не пришлось: меньше года и глобальная стройка началась. В ноябре 2019-го заветные ключи были уже на руках.

Елена Давыдова:

Здесь где-то около 500 деток разных возрастов. Все многодетные семьи, все замечательные мамочки, папы. Очень хотим побыстрей сюда перебраться.

Сегодня по улице Скрипникова в Каменной Горке красуется семь таких панельных многоэтажек. В пяти из них живут многодетные семьи.

Николай Рябов, начальник отдела технического надзора за строительством государственного объединения «Минскстрой»:

На одну семью выделялось по две квартиры – это порядка где-то 100 квадратов. Одна где-то 40 квадратов примерно и другая 60. Внутри квартиры можно переделать. Возможно между ними сделать дверь, проход в стенах.