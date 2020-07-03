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«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?

03 июля 2020 14:41
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Беларусь – страна с древнейшей культурой. Ее история уходит глубоко. А что независимое государство? Удалось ли ему сохранить свое после развала огромной страны? Мы попытались ответить на этот вопрос, разложив его «по полочкам».

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-1

Историко-культурные ценности. Их в Беларуси реставрируют без остановки. Как квинтэссенция этого – Несвижский замок. Еще 20 лет назад поместье Радзивиллов было в ужасающем состоянии. Сегодня – это одна из визитных карточек страны.

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-4

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-6

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-8

Что предшествовало тому, каким замок стал сейчас?

Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Во-первых, было принято решение о его восстановлении. Много лет шли подготовительные работы. Работали историки, даже археологи на этом объекте. А затем за несколько лет его восстановили. Настолько люди ждали этот объект, что за первые полгода его посетило 430 тысяч.

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-11

Владимир Короленок – сотрудник музея – приезжал в Несвиж еще школьником. На экскурсию. Тогда он и подумать не мог, что будет работать в месте, которое за 8 лет после открытия посетили 2 миллиона туристов.

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-14

Владимир Королёнок, учёный секретарь Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Велись огромные работы. Инвестиции в реконструкцию замка были поистине колоссальны. Есть с чем сравнивать. Еще одно радзивилловское «гнездо» располагается в Алыке. Это территория Украины. И там сейчас только-только задумываются о реставрации этого комплекса. Там ревалоризация не произошла. То есть та советская функция, которая была после Второй мировой войны задана тому замку, до сих пор существует. Там сейчас психбольница.

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-17

Белорусская опера. Большой – это бренд страны. Театр 10 лет назад пережил масштабную реконструкцию. По техническому оснащению став лучшим в Европе. Сюда в качестве художественного руководителя вернулся Валентин Елизарьев, народный артист СССР и Беларуси.

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-20

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-22

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР и Беларуси, профессор:
Удивительно, что наша сцена стала очень тихой. Там нет никаких гремящих механизмов. Это называется гидравлика. Мало театров могут позволить себе это в Европе. Были вложены огромные деньги, и они, конечно, себя окупили. Большие возможности для режиссеров, для хореографов.

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-25

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-27

Анастасия Москвина, солистка Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
24 года существует Президентский фонд по поддержке талантливой молодежи, который отслеживает талантливых ребят. В данном случае – это музыкантов, артистов балета. Поддерживает их материально и не только, создает базу для будущего поколения для того, чтобы они не уехали в другие страны, чтобы смогли здесь себя реализовать.

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-30

Кино. За годы независимости эту сферу критиковали. Создать что-то лучше, чем «Белые росы», пожалуй, не смогли. Прорывом здесь может быть фильм «Купала». Его премьера намечена на сентябрь. Зато Минск взрастил свой кинофестиваль.

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-33

Игорь Сукманов, программный директор Международного минского кинофестиваля «Лістапад»:
Эта инициатива, она потихоньку стала обрастать большим зрительским интересом, расширять территории и границы, для того чтобы с 2010 года фестиваль встал на ноги как международный и вписался в линейку серьезных индустриальных событий в сфере кино.

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-36

Беларусь фестивальная невозможна без «Славянского базара». Витебск ежегодно принимает гостей более чем из 70 стран. Здесь зажигали «звезды», одерживали громкие победы. Вот и в этом году он подарит праздник искусства. В XXIX раз.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств:
Мы гордимся тем, что «Славянский базар» это президентский фестиваль. И это как раз пример того, когда воля и желание лидера страны дает возможность развитию культуры.

Если бы не поддержка Президента, то мы не знаем, какая бы судьба ждала фестиваль. Ни для кого не секрет, когда его отправляли и в плавание на пароме, когда-то его хотели проводить в разных странах постсоветского пространства. Но тогда, в 1995 году Президент проникся, как и многие зрители, влюбился в этот проект и сказал, что: «Фестиваль будет под моим патронажем». Из года в год это нам помогает.

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-39

Наследие. В 2013 году в Беларуси восстановили уникальную технологию создания слуцких поясов. Сегодня в Слуцке ткут такие же, как и 300 лет назад. Причем производство прибыльное. Популярность исконно белорусского артефакта с годами растет.

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-42

Лариса Лемеза, администратор музея истории слуцких поясов РУП «Слуцкие пояса»:
Технология восстановлена полностью. То есть вы должны понимать, что за 300 лет ни одна мануфактура в мире не смогла повторить уникальнейшие переплетения мастеров 18 века. И только благодаря той программе, которую подписал Президент государства нашего, эта технология восстанавливалась на протяжении года.

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-45

Издательское дело, книги. Покажем Брестскую библию, которую к 1000-летию города над Бугом воссоздали ученые. Работа над ней велась год. Сегодня книгу, которой еще 15 лет назад в Беларуси не было, может увидеть каждый.

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-48

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-50

«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?-52

Александр Суша, заместитель генерального директора Национаьлной библиотеки Беларуси:
Пераважная большасць нашых ініцыятыў (ці то даследванні навуковыя, ці пошук і вяртанне кніжных помнікаў), яны падтрымліваюцца дзяржавай. І фактычна мы за дзяржаўны кошт гэту працу праводзім. Мы атрымліваем планавае штогадовае фінансаванне на такія задачы, напрыклад, як закупка рарытэтных выданняў. Рэгулярна купляем старажытныя кніжныя помнікі.

# День Независимости # общество # Дмитрий Боярович # Сергей Климов # Владимир Короленок # Валентин Елизарьев # Анастасия Москвина # Игорь Сукманов # Глеб Лапицкий # Александр Суша # Лариса Лемеза

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