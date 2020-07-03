«Воля и желание лидера страны даёт возможность развитию культуры». Как развивались искусство, музыка и кино в Беларуси последние 25 лет?

Беларусь – страна с древнейшей культурой. Ее история уходит глубоко. А что независимое государство? Удалось ли ему сохранить свое после развала огромной страны? Мы попытались ответить на этот вопрос, разложив его «по полочкам».

Историко-культурные ценности. Их в Беларуси реставрируют без остановки. Как квинтэссенция этого – Несвижский замок. Еще 20 лет назад поместье Радзивиллов было в ужасающем состоянии. Сегодня – это одна из визитных карточек страны.

Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»: Во-первых, было принято решение о его восстановлении. Много лет шли подготовительные работы. Работали историки, даже археологи на этом объекте. А затем за несколько лет его восстановили. Настолько люди ждали этот объект, что за первые полгода его посетило 430 тысяч.

Владимир Короленок – сотрудник музея – приезжал в Несвиж еще школьником. На экскурсию. Тогда он и подумать не мог, что будет работать в месте, которое за 8 лет после открытия посетили 2 миллиона туристов.

Владимир Королёнок, учёный секретарь Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»: Велись огромные работы. Инвестиции в реконструкцию замка были поистине колоссальны. Есть с чем сравнивать. Еще одно радзивилловское «гнездо» располагается в Алыке. Это территория Украины. И там сейчас только-только задумываются о реставрации этого комплекса. Там ревалоризация не произошла. То есть та советская функция, которая была после Второй мировой войны задана тому замку, до сих пор существует. Там сейчас психбольница.

Белорусская опера. Большой – это бренд страны. Театр 10 лет назад пережил масштабную реконструкцию. По техническому оснащению став лучшим в Европе. Сюда в качестве художественного руководителя вернулся Валентин Елизарьев, народный артист СССР и Беларуси.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР и Беларуси, профессор: Удивительно, что наша сцена стала очень тихой. Там нет никаких гремящих механизмов. Это называется гидравлика. Мало театров могут позволить себе это в Европе. Были вложены огромные деньги, и они, конечно, себя окупили. Большие возможности для режиссеров, для хореографов.

Анастасия Москвина, солистка Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь: 24 года существует Президентский фонд по поддержке талантливой молодежи, который отслеживает талантливых ребят. В данном случае – это музыкантов, артистов балета. Поддерживает их материально и не только, создает базу для будущего поколения для того, чтобы они не уехали в другие страны, чтобы смогли здесь себя реализовать.

Кино. За годы независимости эту сферу критиковали. Создать что-то лучше, чем «Белые росы», пожалуй, не смогли. Прорывом здесь может быть фильм «Купала». Его премьера намечена на сентябрь. Зато Минск взрастил свой кинофестиваль.

Игорь Сукманов, программный директор Международного минского кинофестиваля «Лістапад»: Эта инициатива, она потихоньку стала обрастать большим зрительским интересом, расширять территории и границы, для того чтобы с 2010 года фестиваль встал на ноги как международный и вписался в линейку серьезных индустриальных событий в сфере кино.

Беларусь фестивальная невозможна без «Славянского базара». Витебск ежегодно принимает гостей более чем из 70 стран. Здесь зажигали «звезды», одерживали громкие победы. Вот и в этом году он подарит праздник искусства. В XXIX раз.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств:

Мы гордимся тем, что «Славянский базар» – это президентский фестиваль. И это как раз пример того, когда воля и желание лидера страны дает возможность развитию культуры.