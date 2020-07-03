Ещё год назад здесь было голое поле. Посмотрите, как изменился Заречный район Бреста

Новости Беларуси. С каждым построенным объектом меняется облик Бреста – по сути, западных ворот страны. Эта особенность много раз решала судьбу древнего города и во многом сформировала его современный облик, рассказали в проекте «Сделано».

Сегодня это динамично развивающийся европейский областной центр.

Александр Жарко, главный архитектор Брестской области:

Мы сейчас находимся в Заречном районе – Юго-Запад № 5. Буквально год назад здесь была еще голая площадка. Завезли песок и уже более 20 домов построено, рядом находится и школа. Чем этот район отличается от других, которые строились ранее? Во-первых, комплексное благоустройство. Тут еще не совсем оно завершено, но мы видим: дворовая территория без машин. То есть мы безопасно можем впускать своих деток гулять

Новые микрорайоны Бреста – это уже не те серые многоэтажки из нашего детства, когда дома, как близнецы, можно было отличить исключительно по нумерации. Индустриальное домостроение сильно шагнуло вперед и прибрело индивидуальные черты.

По рисункам на торцах брестских многоэтажек можно изучать архитектурные достопримечательности. А кто-то и вовсе может гордиться, что «живет» в условных Холмских воротах, на Брестском вокзале или в Музее истории.

Современные решения тиражируют на малые города. Что касается комфортных характеристик, в регионе активно строят энергоэффективные и электродома – для жильцов это дополнительная экономия расходов.

Александр Жарко:

Безопасный котел и вы можете у себя выставлять ту температуру, которую вы хотите. Мы первые в республике реализовали многоквартирный жилой дом в крупнопанельном исполнении в Барановичах. В этом году в области будет построено 22 тысячи такого жилья с использованием электричества.