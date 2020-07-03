Кнопки бесконтактные, а углы дверей обиты жестью. Рассказываем про особенный дом в Каменной Горке

Новости Беларуси. Среди всех многоэтажек на Скрипникова в Каменной Горке дом № 70 заметнее всего, рассказали в проекте «Сделано».

У здания подъемник для тех, кто ограничен в движениях, системы видеонаблюдения. И любая такая «дополнительная» инициатива здесь только приветствуется.

Артур Давыдов:

Установили бесконтактные кнопки, чтобы в условиях эпидемии было меньше соприкосновений с поверхностью. Специальные жестяные листы, так как и дети, и взрослые, бывает, открывают дверь ногами.

Артура (мужа Елены) здесь знает весь дом. По всем жилищным вопросам – к нему, к председателю.

Артур Давыдов:

Я безумно рад, что у меня такие соседи и такие жильцы, которые во всем поддерживают.

Дом заселен пока на 70 %. Некоторые из жильцов до сих пор в активном обустройстве, как и сама семья Давыдовых. Но собственные метры глаза радуют, как и сам вид из окна. С 16-го этажа не то что Каменная Горка, весь Минск буквально на ладони.

Артур Давыдов:

Мечты сбываются.