Кнопки бесконтактные, а углы дверей обиты жестью. Рассказываем про особенный дом в Каменной Горке

Новости Беларуси. Среди всех многоэтажек на Скрипникова в Каменной Горке дом № 70 заметнее всего, рассказали в проекте «Сделано».
Новости Беларуси. Среди всех многоэтажек на Скрипникова в Каменной Горке дом № 70 заметнее всего, рассказали в проекте «Сделано».
У здания подъемник для тех, кто ограничен в движениях, системы видеонаблюдения. И любая такая «дополнительная» инициатива здесь только приветствуется.
Артур Давыдов:
Установили бесконтактные кнопки, чтобы в условиях эпидемии было меньше соприкосновений с поверхностью. Специальные жестяные листы, так как и дети, и взрослые, бывает, открывают дверь ногами.
Артура (мужа Елены) здесь знает весь дом. По всем жилищным вопросам – к нему, к председателю.
Артур Давыдов:
Я безумно рад, что у меня такие соседи и такие жильцы, которые во всем поддерживают.
Дом заселен пока на 70 %. Некоторые из жильцов до сих пор в активном обустройстве, как и сама семья Давыдовых. Но собственные метры глаза радуют, как и сам вид из окна. С 16-го этажа не то что Каменная Горка, весь Минск буквально на ладони.
Артур Давыдов:
Мечты сбываются.
Застройка Беларуси. Ещё недавно мерили только метры, а сегодня начинаем задаваться вопросом: а какое жилье мы строим?
Над проектом работали: Маргарита Науменко, Влада Карницкая, Илона Хальвита, Дмитрий Буй, Виталий Гончарик, Геннадий Челей, Дмитрий Бураков.