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Кнопки бесконтактные, а углы дверей обиты жестью. Рассказываем про особенный дом в Каменной Горке

03 июля 2020 12:47
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Новости Беларуси. Среди всех многоэтажек на Скрипникова в Каменной Горке дом № 70 заметнее всего, рассказали в проекте «Сделано».

Кнопки бесконтактные, а углы дверей обиты жестью. Рассказываем про особенный дом в Каменной Горке-1

У здания подъемник для тех, кто ограничен в движениях, системы видеонаблюдения. И любая такая «дополнительная» инициатива здесь только приветствуется.

Кнопки бесконтактные, а углы дверей обиты жестью. Рассказываем про особенный дом в Каменной Горке-4

Артур Давыдов:
Установили бесконтактные кнопки, чтобы в условиях эпидемии было меньше соприкосновений с поверхностью. Специальные жестяные листы, так как и дети, и взрослые, бывает, открывают дверь ногами.

Кнопки бесконтактные, а углы дверей обиты жестью. Рассказываем про особенный дом в Каменной Горке-7

Артура (мужа Елены) здесь знает весь дом. По всем жилищным вопросам – к нему, к председателю.

Кнопки бесконтактные, а углы дверей обиты жестью. Рассказываем про особенный дом в Каменной Горке-10

Артур Давыдов:
Я безумно рад, что у меня такие соседи и такие жильцы, которые во всем поддерживают.

Кнопки бесконтактные, а углы дверей обиты жестью. Рассказываем про особенный дом в Каменной Горке-13

Дом заселен пока на 70 %. Некоторые из жильцов до сих пор в активном обустройстве, как и сама семья Давыдовых. Но собственные метры глаза радуют, как и сам вид из окна. С 16-го этажа не то что Каменная Горка, весь Минск буквально на ладони.

Кнопки бесконтактные, а углы дверей обиты жестью. Рассказываем про особенный дом в Каменной Горке-16

Артур Давыдов:
Мечты сбываются.

Кнопки бесконтактные, а углы дверей обиты жестью. Рассказываем про особенный дом в Каменной Горке-19

Застройка Беларуси. Ещё недавно мерили только метры, а сегодня начинаем задаваться вопросом: а какое жилье мы строим?

Над проектом работали: Маргарита Науменко, Влада Карницкая, Илона Хальвита, Дмитрий Буй, Виталий Гончарик, Геннадий Челей, Дмитрий Бураков.

# Строительство # общество # Артур Давыдов # Фотофакт

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