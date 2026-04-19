Новости по тегу #Николай Власюк

«Есть идея запустить пилотный проект по по фестивалю «Зубр-фест» уже этой осенью и если все сложится, то мы попробуем успеть уже этой осенью организовать первый фестиваль».
«В рамках разработки генерального плана разрабатывается и велоинфраструктура всего города, детальные планы. И все, что строится в современных, новых микрорайонах, это все с наличием соответствующей инфраструктуры».
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