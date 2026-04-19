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Новости по тегу #Николай Власюк

Про техно-рейв в Беловежской пуще слышали? В Бресте придумали альтернативу – готовимся к «Зубр-фесту»
19 апреля 2026 17:49

Про техно-рейв в Беловежской пуще слышали? В Бресте придумали альтернативу – готовимся к «Зубр-фесту»

Как обстоят дела с велоинфраструктурой в Бресте? Рассказали в облисполкоме
18 августа 2025 16:12

Как обстоят дела с велоинфраструктурой в Бресте? Рассказали в облисполкоме

Гостей Бреста будет встречать стела высотой 15 метров
20 ноября 2023 06:45

Гостей Бреста будет встречать стела высотой 15 метров

«Говорят, что наша страна не поддерживает предпринимателей. На самом деле всё можно, было бы желание»
26 октября 2020 09:14

«Говорят, что наша страна не поддерживает предпринимателей. На самом деле всё можно, было бы желание»

Застройка Беларуси. Ещё недавно мерили только метры, а сегодня начинаем задаваться вопросом: а какое жилье мы строим?
03 июля 2020 15:22

Застройка Беларуси. Ещё недавно мерили только метры, а сегодня начинаем задаваться вопросом: а какое жилье мы строим?

В Бресте повесят таблички с историческими названиями улиц. Каждую делали полтора месяца вручную
11 мая 2020 08:36

В Бресте повесят таблички с историческими названиями улиц. Каждую делали полтора месяца вручную

Как изменится набережная в Бресте после реконструкции? Рассказывает главный архитектор города
18 марта 2020 09:32

Как изменится набережная в Бресте после реконструкции? Рассказывает главный архитектор города

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму
09 июня 2019 17:28

«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Почему затапливает центр Бреста? Разбираемся со специалистами
17 июля 2018 19:36

Почему затапливает центр Бреста? Разбираемся со специалистами

Здесь не только сохраняют и реставрируют исторические объекты, но и возводят новые: как в Бресте готовятся к 1000-летию?
29 июня 2017 19:01

Здесь не только сохраняют и реставрируют исторические объекты, но и возводят новые: как в Бресте готовятся к 1000-летию?

Поступок Андрея Фомочкина вдохновил российского мецената подарить новые микроавтобусы людям с инвалидностью
23 сентября 2016 15:42

Поступок Андрея Фомочкина вдохновил российского мецената подарить новые микроавтобусы людям с инвалидностью