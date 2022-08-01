«Нужно показать людям, что будет наказание». Как милиция способствует в делах по жестокому обращению с животными?
Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Насколько я знаю, животные преимущественно нашли дома и новых хозяев. Это говорит о том, что тоже такая тенденция… Я смотрю и по социальным сетям, что если случается подобная резонансная ситуация, человека, который это совершил, практически тут же находят, узнают, общественное порицание. И тут же находятся желающие, если животное осталось живо, его приютить. Мне кажется, это тоже результаты нашей совместной большой работы. Или, может, белорусы такие?
Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Абсолютно верно. Во-первых, белорусам нужно отдать должное. Мы очень добросердечная нация, которая всегда поможет. Очень важно в ситуации относительно Кореличей – это судебные прецеденты. Пару дней назад была первая часть рассмотрения дела, виновная наказана, получила штраф, все животные изъяты. Буквально завтра будет рассмотрение второй части дела. Поэтому, в принципе, для судебной практики это очень важно, полезно, потому что в нашей стране достаточно сложно рассматриваются такие дела. Очень сложно они доказываются в силу объекта рассмотрения этого дела.
Алена Сырова:
Может быть, вы сталкивались раньше с тем, что те же правоохранители не совсем серьезно относились к подобным делам? Мне кажется, что в последнее время стали активно работать в этом направлении. Серьезные наказания предусмотрены, и мы слышим, что таких людей наказывают. Было ли так раньше?
Оксана Давыденко, глава Ассоциации зоозащитных организаций:
Бывает по-разному. То, что сейчас становится лучше и проще работать с правоохранительными органами, – это однозначно. Это абсолютно так. Мы очень благодарны руководству МВД, потому что все алгоритмы, которые мы видим необходимыми при проработке таких дел, они помогают нам наладить. Мы абсолютно конструктивно с ними взаимодействуем. То, что на местах иногда случаются, – здесь опять человеческий фактор. Мы надеемся, что все-таки со временем благодаря работе этот человеческий фактор будет сведен на нет.
Кирилл Казаков, СТВ:
Начали вопрос с того, что надо что-то менять. Когда смотришь наши законы, там ведь есть ответственность. Одна финансовая, одна административная, вплоть до лишения свободы. Надо сделать что? Нужно сделать пожестче наказание либо расширить спектр того, что называется жестоким обращением с животными?
Мария Василевич:
Действительно, у нас законы есть, и не так давно был пересмотрен КоАП в части жестокого обращения с животными, были добавлены некоторые статьи. Но почему это все происходит? Наверное, нужно показать гражданам, что действительно эти законы работают. Возможно, нужно несколько общественно порицаемых, широко обсуждаемых прецедентов. Нужно показать людям, что будет наказание. Это как если сказать, что платный проезд, но не ввести наказание, контролирующий орган, который будет следить за гражданами и их ответственностью, люди все равно будут ездить «зайцем».
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