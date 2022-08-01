«Нужно показать людям, что будет наказание». Как милиция способствует в делах по жестокому обращению с животными?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

Насколько я знаю, животные преимущественно нашли дома и новых хозяев. Это говорит о том, что тоже такая тенденция… Я смотрю и по социальным сетям, что если случается подобная резонансная ситуация, человека, который это совершил, практически тут же находят, узнают, общественное порицание. И тут же находятся желающие, если животное осталось живо, его приютить. Мне кажется, это тоже результаты нашей совместной большой работы. Или, может, белорусы такие?

Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Абсолютно верно. Во-первых, белорусам нужно отдать должное. Мы очень добросердечная нация, которая всегда поможет. Очень важно в ситуации относительно Кореличей – это судебные прецеденты. Пару дней назад была первая часть рассмотрения дела, виновная наказана, получила штраф, все животные изъяты. Буквально завтра будет рассмотрение второй части дела. Поэтому, в принципе, для судебной практики это очень важно, полезно, потому что в нашей стране достаточно сложно рассматриваются такие дела. Очень сложно они доказываются в силу объекта рассмотрения этого дела. Алена Сырова:

Может быть, вы сталкивались раньше с тем, что те же правоохранители не совсем серьезно относились к подобным делам? Мне кажется, что в последнее время стали активно работать в этом направлении. Серьезные наказания предусмотрены, и мы слышим, что таких людей наказывают. Было ли так раньше?