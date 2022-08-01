«Вопрос не совсем приоритетный». Нужен ли Беларуси закон о жестоком обращении с животными?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Ситуация коренным образом, на мой взгляд, преломилась в этом году, когда во время Послания Президента к народу и парламенту была возможность задать вопросы и Мария спросила как раз таки о животных. Тогда очень многие поулыбались, поухмылялись. Мол, несерьезная тема. Но по факту оказалось, что имеет она глобальнейшее значение. Мария, я знаю, что вы в этой теме очень давно, с этим заходили как раз таки в парламент. Действительно ли ситуация поменялась сейчас или мне так кажется?
Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я абсолютно с вами согласна, что действительно ситуация поменялась. И, в первую очередь, она поменялась в связи с тем, что общественность и журналисты, и, в принципе, государственные органы все больше стали внимания на это обращать. Нельзя сказать, что раньше жестокого обращения было меньше. Скорее нет, просто меньше было огласки этого вопроса. А сейчас еще поменялось… Дело в том, что закон разрабатывается и действительно многие государственные органы и представители их готовы идти на диалог. Я с вами согласна абсолютно в том, что можно услышать, что вопрос не совсем приоритетный. Тут бы с людьми разобраться. Я так предполагаю, что предыдущие попытки, возможно, и столкнулись с этим самым барьером – вопрос приоритета. Но можно долго ждать самого подходящего момента, а можно действительно взять и начать разрабатывать законопроект.