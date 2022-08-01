«Вопрос не совсем приоритетный». Нужен ли Беларуси закон о жестоком обращении с животными?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ:

Ситуация коренным образом, на мой взгляд, преломилась в этом году, когда во время Послания Президента к народу и парламенту была возможность задать вопросы и Мария спросила как раз таки о животных. Тогда очень многие поулыбались, поухмылялись. Мол, несерьезная тема. Но по факту оказалось, что имеет она глобальнейшее значение. Мария, я знаю, что вы в этой теме очень давно, с этим заходили как раз таки в парламент. Действительно ли ситуация поменялась сейчас или мне так кажется?